Incertidumbre creada por aranceles de Trump causa caída en las ventas de Target

Target anunció el miércoles que sus ventas cayeron más de lo esperado en el primer trimestre de 2025 y advirtió que la tendencia seguirá en lo que resta del año, ya que los consumidores están reduciendo sus gastos, preocupados por las consecuencias de los aranceles del presidente Donald Trump.

Las ventas de target cayeron un 2.8%, hasta los $23,850 millones, menos de los $24,230 millones que esperaba Wall Street, y de los $24,530 millones que reportó en el primer trimestre de 2024.

Target opera cerca de 2,000 tiendas en EEUU y emplea a más de 400,000 personas.

“Período de volatilidad” por los aranceles de Trump

Target dijo el miércoles que espera una disminución de un solo dígito porcentual en sus ventas para el resto de 2025.

Las ventas en el trimestre cayeron un 3.8%. Incluyendo una caída del 5.7% en las ventas en tienda y un aumento del 4.7% en las ventas online. La compañía había reportado un crecimiento del 1.5% en el último trimestre de 2024.

Target admitió que no podía estimar con precisión el impacto individual de cada uno de los factores que perjudican su negocio.

"No estamos satisfechos con estos resultados, por lo que actuamos con urgencia para sortear este período de volatilidad... Tenemos que recuperar el tráfico a nuestras tiendas o las visitas a nuestro sitio web y asegurarnos de que estamos generando impulso", dijo el director ejecutivo de Target, Brian Cornell, en la llamada.

"La presión continua en nuestro negocio discrecional, además de cinco meses consecutivos de caída en la confianza del consumidor, la incertidumbre arancelaria y la reacción a las actualizaciones que compartimos en enero”.

Target: no tan bien como Walmart

Los resultados del primer trimestre de 2025 de Target contrastan con el reporte de ventas trimestrales de su rival Walmart la semana pasada, que mostró un importante crecimiento en sus ventas y un aumento de ingresos de $165,000 millones.

Walmart advirtió, sin embargo, que el impacto del aumento de precios causado por los aranceles afectará a los compradores en junio y julio, en plena temporada de compras de regreso a clases.

En relación con los aranceles Target, Cornell dijo: "Realizamos ajustes prácticamente todas las semanas, por lo que estamos ajustando los precios constantemente. Algunos suben, otros bajan. Es un esfuerzo continuo que se lleva a cabo a diario".

Trump redujo al 30% los aranceles del 145% que había impuesto a los productos chinos, de donde provienen la gran mayoría de las importaciones de ambas cadenas, con una pausa de 90 días para algunos de los aranceles más altos.

Altos ejecutivos de Walmart y Target advirtieron a Trump en abril que sus aranceles podrían perturbar las cadenas de suministro y provocar episodios de escasez.

Target también enfrenta boicots por la revocación de sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, cediendo a presiones de la Casa Blanca.

A pesar de la caída en las ventas, Target reportó ganancias de $1,040 millones, o $2.27 por acción, durante el período finalizado el 3 de mayo.

