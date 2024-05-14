La expresión "familia tradicional" es usada para alimentar narrativas desinformantes y de odio contra la comunidad LGBTQ+

Dos expresiones usadas en el continente americano, sobre todo entre población religiosa y conservadora, circulan hoy en día en las redes sociales acompañando una serie de narrativas desinformativas que tienen por objetivo atacar a la comunidad LGBTQ+.

En este reportaje, el primero de la serie “Arcoíris bajo ataque”, realizado durante los últimos 12 meses por una alianza entre elDetector, Lupa, Data Crítica y el Instituto Democracia Digital de Las Américas (DDIA, por sus siglas en inglés), trae a la luz datos y ejemplos concretos de cómo las expresiones "familia tradicional" y "diseño original de la familia" han sido apropiadas por movimientos ultrarreligiosos y entidades superpolarizadas del continente para promover el odio hacia personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, queer y el resto de la diversidad de género y sexual.

Esas dos expresiones utilizadas en ámbitos religiosos aparecen con frecuencia en publicaciones online que, sin aportar ningún dato o hecho comprobable, amplifican la teoría conspirativa de que las personas LGBTQ+ se han unido para atacar –e incluso poner fin– a la llamada familia tradicional, compuesta por un hombre y una mujer que sean cisgénero [identificados con su sexo biológico] y heterosexuales .

Como apunta la respetada Enciclopedia Británica Online , el movimiento LGBTQ+ "aboga por la igualdad de derechos” para lesbianas, gays, bisexuales, personas trans y queer. También “busca eliminar las leyes de sodomía; y exige el fin de la discriminación” contra estas personas “en el empleo, el crédito, la vivienda, los lugares públicos y otros ámbitos de la vida". No tiene como objetivo atacar a los heterosexuales ni modificar su estilo de vida. Persigue el derecho de coexistir con ellos en pie de igualdad.

En internet, sin embargo, publicaciones que mencionan la "familia tradicional" o el "diseño original de la familia" suelen estar acompañadas de imágenes que sugieren que las personas LGBTQ+ son un peligro –sobre todo para los niños– y que están alineadas con partidos políticos, ONG, escuelas e incluso Hollywood para derrotar el modelo de vida, según dicen, propuesto por Dios.

Analizar las publicaciones hechas en Facebook sobre la "familia tradicional" y el "diseño original de la familia" es encontrar historias que demuestran no solo la construcción de narrativas engañosas, conspirativas y llenas de odio, sino también que estas circulan libremente por el continente americano superando barreras geográficas e idiomáticas, e ignorando también las leyes que garantizan los derechos de las personas LGBTQ+ y una serie de normas establecidas por las propias big techs en sus términos de uso.

Un post, 15 países, 48 horas

El perfil de Facebook llamado Cristiano Conservador es un ejemplo claro de eso –y aquí te contamos por qué.

A las 13:19 del 20 de julio de 2023, esa página que tenía más de 217,000 seguidores (hoy 243,000 ) se unió a la ola de ataques que se formaba en Facebook en contra de la entonces recientemente lanzada película Barbie. "[Hollywood es una] Cueva de ladrones y guarida de pedófilos", disparó en español el administrador de la página, un individuo que, según datos de Facebook, escribe desde Estados Unidos.

La frase acusatoria venía acompañada de una lista que supuestamente buscaba resumir para los usuarios de la plataforma todo lo que el dueño de la página creía haber visto de mal en aquel film:

"El mensaje de Barbie:

- Los hombres son inútiles.

- La familia tradicional es irrelevante.

- Lo que hace que una mujer sea mujer es su belleza física.

- Cualquiera puede ser una Barbie, incluso un hombre (‘Doctor Barbie’ es trans).

- El futuro es feminista y sexualmente diverso; las mujeres están a cargo, los hombres se someten.

≥ Eslogan clave: ‘Ella es todo; Él es solo Ken’, que es un eufemismo para ‘él solo es bueno para el sexo’".

El post de Cristiano Conservador podría haber sido solamente uno más entre la enorme cantidad (base completa aquí) de publicaciones que surgieron cuando se lanzó la película de la muñeca más famosa del planeta y analizadas para este reportaje. También podría haber sido otro ataque de los conservadores y religiosos hacia lo que consideran ser la destrucción de la llamada familia tradicional, aquella que está compuesta por un hombre, una mujer y sus hijos. Nunca por gays, lesbianas o personas trans.

Pero datos extraídos de CrowdTangle (herramienta de Meta que permite analizar posts hechos en Facebook) muestran que esa publicación generó no solo un gran número de reacciones , sino que también fue ampliamente republicada en portugués e inglés en el continente americano, lo que provocó una ola de reacciones anti-LGBTQ+ .

Así, 48 horas después de que Cristiano Conservador difundiera su análisis de Barbie, el post ya había alcanzado nada menos que 15 países de América y ya se leía en sus tres principales idiomas. Por lo menos 172 publicaciones habían compartido el mensaje de Cristiano Conservador en sus propias páginas y logrado sumar más de 225,000 interacciones. Según datos de CrowdTangle, este contenido pudo haber sido visto por cerca de 33 millones de usuarios de Facebook en apenas dos días.





Ya sea copiando y pegando, sin cambiar ni una coma, o simplemente haciendo clic en el botón de compartir ofrecido por la plataforma, páginas y perfiles que veían en Barbie un atentado a la "familia tradicional" entraron en acción.

El material llegó a Facebook de Brasil, por ejemplo, a través de la cuenta Na igreja . Con más de 500,000 seguidores, la página posee al menos dos puntos en común con la de Cristiano Conservador: ambos tienen una clara conexión con la religión (y sus valores) y son administrados desde Estados Unidos. Después de su publicación, otras 23 páginas que escriben en portugués también amplificaron el contenido que provenía de Cristiano Conservador.

En inglés, la historia fue semejante. El post crítico con la película Barbie por su supuesta intención de atacar a la "familia tradicional" empezó a viralizarse a partir de una página también religiosa y administrada en Estados Unidos, la St. Francis Of Assisi Peace , Después de eso, al menos otras seis páginas amplificaron el mismo material para otras audiencias que suelen leer en inglés.

Acción de la plataforma

Debido a este alcance, a la rapidez en la difusión y/o quizás a la mención a la pedofilia (hecha en la acusación —sin pruebas— contra Hollywood), Facebook decidió eliminar el post original de Cristiano Conservador dos días después de su publicación, el 22 de julio de 2023.

Los detalles sobre lo sucedido no suelen ser públicos, y las plataformas prefieren no comentar estas decisiones. Lo que se sabe de este episodio viene del afectado, que informó a sus seguidores que había apelado la decisión ante Facebook, usando los sistemas online que la plataforma ofrece, y que esperaba ver la publicación nuevamente en línea. Dicho y hecho. En pocas horas, el post había sido devuelto a Facebook. Intacto.

En sus reglas de la comunidad, Meta, la empresa propietaria de Facebook, dice que no permite discursos de odio en la plataforma e incluye en este concepto cualquier ataque basado en orientación sexual, sexo o identidad de género.

Pero, al parecer, al revisar su decisión original de bajar el post del Cristiano Conservador, Meta entendió que el ataque a los "pedófilos" de Hollywood, a la película Barbie y a quienes no encajarían en la llamada "familia tradicional" no se ajustaba a la definición de discurso de odio que utiliza.

Aunque sea una empresa privada y tenga el derecho de definir sus propias reglas, la decisión de devolver el contenido de Cristiano Conservador podría entenderse como una contradicción de lo que la propia plataforma promete hacer. Fue visto así por muchos que interactuaron con la publicación en la red y que no parecían estar de acuerdo con la afirmación de que el cine estadounidense promueve la pedofilia o que acoja a ladrones, ni tampoco con la idea de que las familias que no encajan dentro del modelo llamado “tradicional” tengan algo de malo.

"La pareja que es gay que? [sic] No pueden formar una familia bella?", preguntó una usuaria de Facebook entre los comentarios de la publicación de Cristiano Conservador sobre Barbie.

"No pueden y ya sabes porque [sic]. No seas necio", respondió minutos más tarde otra usuaria, también utilizando el espacio de comentarios.

Para este reportaje, se contactó a Cristiano Conservador para consultar sobre el asunto. Hasta la publicación de este texto, no se había recibido respuesta.

También se consultó a Meta y un portavoz contestó vía correo electrónico: "Meta no permite el discurso de odio en sus plataformas y los estándares de la comunidad prohíben cualquier contenido que ataque a las personas en función de sus características. Esto incluye etnia, nacionalidad, religión u orientación sexual, clase social, género, identidad de género, enfermedad o discapacidad. Revisamos el contenido mediante una combinación de tecnología de inteligencia artificial y equipos humanos. También alentamos a las personas a reportar contenido y cuentas que crean que violan nuestras políticas a través de las herramientas disponibles dentro de las aplicaciones mismas".

Qué se dice sobre "la familia tradicional"

A lo largo de 12 meses, desde febrero de 2023 hasta enero de 2024, la alianza de la que elDetector formó parte monitoreó publicaciones en Facebook que trataban sobre la "familia tradicional" y el "diseño original de familia".

Durante este período, el equipo recopiló 11,787 publicaciones que mencionaban estas expresiones (tanto en español como en inglés y portugués), ya sea para defender estos conceptos o criticarlos. El objetivo era estudiar si esas expresiones comúnmente utilizadas por grupos religiosos o conservadores realmente habían sido adoptadas por el movimiento anti-LGBTQ+ y qué tamaño tenía ese uso en la principal red social abierta de América .

En estas más de 11,000 publicaciones analizadas se vio un poco de todo: desde referencias a la Biblia hasta críticas a la educación sexual en las escuelas, desde debates sobre proyectos de ley que tratan (o podrían tratar) sobre la “familia tradicional” hasta ataques a marcas, productos y servicios que han realizado acciones en defensa de la comunidad LGBTQ+.

Pero en el conjunto de mensajes recopilados se identificó, además de desinformación, gran cantidad de mensajes de odio. Materiales claramente falsos, exagerados o simplemente sacados de contexto. Imágenes, videos y textos que ya han sido ampliamente calificados como engañosos por la comunidad internacional de verificadores profesionales de datos y que siguen circulando libremente.

Según la Estrategia y Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas para la lucha contra el discurso de odio, este es definido como “‘cualquier tipo de comunicación ya sea oral o escrita, —o también comportamiento—, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son, en otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad".

La participación de ”medios de comunicación”

En los 12 meses analizados en este estudio, las conversaciones sobre la llamada “familia tradicional” compuesta por un hombre, una mujer y sus hijos generaron un promedio de 32 publicaciones por día en los tres idiomas analizados. Esto equivaldría a más de una publicación por hora. Más de 6,100 páginas únicas de Facebook se involucraron en la charla. Datos públicos indican que estas son administradas desde al menos 56 países y que lograron casi 531 millones de interacciones con el material que mencionaba la "familia tradicional".

Un análisis detallado de los tipos de páginas revela una diferencia sustancial entre lo que ocurre en español, inglés y portugués. Mientras que en portugués el tema se propaga principalmente a través de páginas de políticos, partidos y organizaciones políticas e incluso candidatos a cargos de elección popular; en inglés, mediante espacios conectados a la religión; y en español la difusión del contenido gana fuerza por medio de cuentas registradas en Facebook como medios de comunicación.

De los 5,682 contenidos analizados en español, casi 16% proviene de páginas que prometen entregar noticias o análisis –un porcentaje significativo al tomar en cuenta que hay más de 270 categorías disponibles en el sistema de Meta. Entre esos espacios que se dicen informativos no están grandes nombres de la prensa tradicional en español. Lo que se ve es una serie de blogs y páginas parcializadas y religiosas.





El número de publicaciones que mencionan la "familia tradicional" o el "diseño original de la familia" para esparcir desinformación y odio ha sido tan grande en el período analizado que también llamó la atención de entidades que luchan por los derechos de las personas LGBTQ+.

A mediados de marzo, por ejemplo, la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés) publicó un informe, sobre el cual se hizo eco The Washington Post, en el que indica que Meta (dueña, entre otras redes sociales, de Facebook) falla en el intento de hacer frente al odio hacias las personas trans.

En el documento, la ONG GLAAD reúne docenas de ejemplos de posts (que también están en la base de la alianza) que promueven una retórica de odio hacia personas con diversidad de sexo y/o género, contenidos incluso hechos por personalidades. Tras ser reportadas las publicaciones utilizando los mecanismos de Meta , la compañía —según apunta GLAAD en su informe— en algunos casos respondió que estas no infringían su política o simplemente no tomó ningún tipo acción. No comentó los resultados del informe a The Washington Post en su momento.

Entre las publicaciones realizadas por los defensores de la "familia tradicional" en Facebook durante los 12 meses analizados, hay contenidos que "explican" los colores de la bandera LGBTQ+ de forma evidentemente equivocada, asociándolos con Satanás, sodomía y mutilación sexual. En este enlace, se precisa en realidad de dónde provienen y qué significan cada uno de los colores de la bandera arcoíris.

También hay posts que amplifican la teoría de la conspiración que afirma que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca implementar, a través de la Agenda 2030, "un gobierno mundial", que está "sembrando en los niños esta ideología [de género] para que las futuras generaciones vean normal tener pareja del mismo sexo", de manera de llegar al “objetivo de despoblación” y en su intento por “legalizar poco a poco la pedofilia”. Todo esto no es cierto. (Vea aquí , aquí , aquí y aquí ejemplos de verificaciones publicadas).

Acusaciones –explícitas e implícitas– de que las personas LGBTQ+ quieren pervertir a los niños son constantes. Usan hashtags como #LuchaContraLaMafiaPedófila o #ConMisHijosNoTeMetas y hablan de una imaginaria "normalización de la pedofilia" , sin presentar ningún dato. Solo odio.

La investigación también encontró decenas de publicaciones que parecen conectar las narrativas que circulan en América con otro continente. En la base de datos extraída de CrowdTangle hay posts que aplauden las políticas que Rusia ha adoptado contra la comunidad LGBTQ+. Hay elogios, por ejemplo, a una ley que prohíbe el cambio de sexo en Rusia y un texto –replicado por al menos ocho páginas de Facebook capaces de alcanzar a casi 16 millones de usuarios– que celebra el hecho de que el presidente Vladimir Putin haya declarado al movimiento LGBTQ+ como "una organización extremista". Esas publicaciones defienden y nombran la "familia tradicional".

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa, columnista de elDetector y consultora de DDIA.org.

Metodología:

Términos de búsqueda en tres idiomas en CrowdTangle:

- "Diseño original" / "Desenho original" / "Original design"

- "Familia tradicional" / "Família tradicional" / "Traditional family"

- "Familia natural" / "Família natural"

Universo: Facebook (grupos, paginas y perfiles)

Período: 1 de febrero de 2023 - 1 de febrero de 2024

Limpieza y manipulación de datos a través de Google Spreadsheet y Open Refine.

Esta es una investigación periodística realizada por elDetector, Lupa, Data Crítica y DDIA, gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

