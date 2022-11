Este video NO muestra a alguien “haciendo trampas” en un centro electoral en Filadelfia

Es falso que la persona que aparece en un video grabado de la retransmisión en televisión de The Faulkner Show en Fox News esté "amañando" las elecciones en un colegio electoral de Filadelfia. Las imágenes en las que aparece esta persona son de Madison, Wisconsin, como la misma presentadora del programa señala. Además, el supuesto responsable del fraude no está cometiendo ninguna ilegalidad. Desde la oficina del Secretario de Madison, Jim Verbick, su Secretario adjunto, aclaró al elDetector via email que lo que está haciendo es una práctica legal: "está poniendo sus iniciales en cada papeleta cuando está lista para ser entregada a un votante para confirmar que se trata de una papeleta activa”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.