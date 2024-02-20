Este video no fue tomado “en plena guerra”: muestra el estallido de sustancias explosivas mal almacenadas en un puerto

Es falso que este video sea de una explosión de una guerra, como asegura una publicación en Instagram . Las imágenes son del estallido de sustancias explosivas mal almacenadas en el puerto de Beirut, capital del Líbano, en agosto de 2020 , que dejó alrededor de 200 muertos y miles de heridos.

PUBLICIDAD

“Para que tengan una idea de los [sic] que viven las personas en plena guerra”, dice el texto del post, que cuenta con más de 2,900 “me gusta”. El video, reproducido 250,000 veces, está compuesto por tres clips diferentes de enormes explosiones en una ciudad. El primero está grabado en la calle y los otros dos desde edificios. En todos se aprecia el enorme estallido y cómo la onda expansiva de la detonación alcanza la cámara grabando, mientras destroza todo a su paso.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Líbano, año 2020

Una búsqueda inversa de imagen en Google, a partir de una captura del primer clip , en el que se aprecia al inicio la explosión al fondo de una calle con vehículos estacionados a ambos lados entre los que destaca uno rojo a la derecha, nos lleva, por ejemplo, a una publicación en TikTok del 4 de agosto de 2020 que en su descripción tiene las etiquetas “Beirut” y “explosión”, esta última en inglés.

Una nueva indagación en Google, esta vez con las palabras clave “explosión beirut 2020” , da entre sus resultados un video de CNN en Español, subido al canal de este medio en YouTube el 8 de agosto de 2020, que abre con las imágenes del video analizado y que se titula “Nuevas imágenes de la explosión en Beirut y más información desde el Líbano”.

PUBLICIDAD

Como informó entonces Univision Noticias, el 4 de agosto de 2020, parte de unas 2,750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de manera inadecuada en el hangar 12 del puerto de la capital libanesa explotaron arrasando parte de la ciudad .

Entre los resultados también encontramos el segundo clip del video, en el que se graba el estallido desde una posición elevada de una edificación y cómo la onda expansiva impacta en toda el área, destacando el más alto de los edificios en la parte derecha del encuadre. La grabación, de nuevo de CNN en Español, tiene fecha del 10 de agosto de 2020 . En la descripción de las imágenes se indica que es “una nueva perspectiva de la explosión que sacudió Beirut hace casi una semana”.

El tercer clip analizado es parecido al segundo. En este también se graba la detonación desde una posición elevada, pero desde más lejos. Allí se aprecia más claramente la súbita explosión y cómo la onda expansiva va alcanzando los edificios que están al lado, además de la humareda que levanta. Una búsqueda inversa de imagen en Google, a partir de una captura del clip, nos lleva a una noticia en el medio chino CGTN, del 6 de agosto de 2020 , titulada “Más escenas de la explosión que sacudió Beirut”.

Conclusión

Es falso que el video sea una grabación “en plena guerra”, como asegura el texto que acompaña la publicación. Una búsqueda inversa en Google a partir de capturas de los tres clips y con palabras clave revela que las imágenes, tomadas desde distintos lugares, muestra la explosión que arrasó la zona del puerto de Beirut, capital del Líbano, en 2020, por el mal almacenaje de sustancias explosivas y que dejó cientos de muertos y miles de heridos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.