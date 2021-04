¿Es cierto que la Universidad de Columbia segrega las ceremonias de graduación según la raza, orientación sexual y estatus económico?

Hoy se celebran las graduaciones en la Universidad de Columbia. El 15 de marzo, Fox News publicó en su sitio web un artículo titulado “La Universidad de Columbia realizará seis ceremonias de graduación separadas según el nivel de ingresos, la raza y las etnias”, el subtítulo agregaba que la universidad con sede en Nueva York “también alberga lo que parece ser una ceremonia de graduación más general”. La información es falsa y se valió de elementos engañosos.

La nota de Fox News decía: “La Universidad de Columbia planea realizar seis ceremonias de graduación adicionales para los estudiantes de acuerdo con su raza y otros aspectos de cómo se identifican. El sitio web de la universidad de la ciudad de Nueva York detalla las ceremonias de graduación para estudiantes nativos, asiáticos, "Latinx" y negros que se llevarán a cabo para Columbia College, Columbia Engineering, General Studies y Barnard College a fines de abril. Otra denominada "Graduación FLI" es para "primera generación y / o comunidad de bajos ingresos". La escuela también organiza una graduación "Lavanda" para la "comunidad LGBTIAQ +".

Esto no es cierto. La Universidad, como lo viene haciendo desde 1758, tiene un solo evento con todos los graduados y, aparte, también realiza ceremonias más pequeñas con las diferentes facultades o escuelas, a las que se les llama Class Days. Y esos Class Days no son lo mismo que las seis celebraciones multiculturales que la institución permite y que, en la mayoría de los casos, son organizadas por sus ex alumnos y estudiantes, para que determinados grupos puedan celebrar su graduación en ambientes más íntimos. No son ceremonias que se realizan en la universidad de manera segregada por raza o estatus económico.

Una vocera de la universidad dijo a El Detector vía email que cada primavera Columbia celebra “una ceremonia de graduación en toda la universidad y Class Days para los graduados de cada una de nuestras facultades” y que “los eventos de celebración más pequeños para determinadas comunidades, son además de, no en lugar de, la ceremonia de graduación principal ni de las ceremonias de Class Day”. Y agregó: “Los informes que dicen que llevamos a cabo ceremonias de graduación múltiples y separadas según la raza o el origen étnico son incorrectos”.

En el sitio Web de la Universidad también hay una diferencia entre estos eventos. Además de explicar que en la ceremonia principal de graduación , que este año se realiza virtualmente, se entregan títulos simbólicos “en masa”, menciona esos otros eventos más pequeños, llamados “ Celebraciones multiculturales de graduación ”. Estos se realizan para que los estudiantes que así lo deseen, puedan celebrar con sus comunidades particulares. “En la mayoría de los casos, estas reuniones multiculturales más pequeñas se desarrollaron a partir de ceremonias creadas originalmente por exalumnos y estudiantes”, explicó la vocera de la Universidad de Columbia a El Detector.

Estas seis actividades, que se estuvieron realizando desde el 16 de abril y culminan hoy 30 de abril, son a las que Fox se refirió como ceremonias, aunque en realidad son celebraciones multiculturales con, los nativos estadounidenses; la comunidad LGBTQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer (personas que no tienen una orientación sexual exclusivamente heterosexual ), la comunidad asiática, la comunidad FLI (primera generación en ir a la universidad y/o de bajos ingresos), la latina/hispana y con la comunidad afroestadounidense.

No es la única

El 30 de marzo, Cindy Nguyen, una estudiante asiáticoamericana del último año de español en Universidad de Temple escribió en el Temple News , un artículo en el que explica por qué considera que su universidad debería “honrar el legado de los estudiantes con ceremonias culturales”, pues estima que estas son más significativas para los que tienen una experiencia en común. “De hecho, decidí hace un tiempo, incluso antes de la pandemia, que no querría caminar en la graduación debido a lo distante que se siente cuando hay tantos nombres que no conozco y a quienes probablemente ni siquiera les importe yo ”, comentó. "Pero si la graduación se dividiera en la primera generación o en la comunidad asiático-americana, estaría más dispuesta a asistir a mi graduación para celebrar a mis amigos".

El efecto en las redes

La noticia, tal y como la comunicó Fox News, generó una cadena de reacciones en las redes , sobre todo en Twitter y Facebook , diciendo que Columbia celebraría ceremonias de graduación segregadas según la raza y el nivel de ingresos.

Incluso El 16 de marzo el senador republicano de Arkansas, Tom Cotton compartió en su cuenta de Twitter el artículo de Fox News, con este mensaje:

“El punto final de la teoría crítica de la raza: la segregación”.

La Universidad de Columbia respondió por Twitter , el 16 de marzo, lo que confirmó a El Detector. “En la mayoría de los casos, estas celebraciones evolucionaron a partir de ceremonias creadas originalmente por estudiantes y ex alumnos. Están abiertos a todos los estudiantes. Son voluntarios. Y se han convertido en una parte muy esperada y valiosa de la experiencia de graduación de Columbia”, aclaró en uno de sus tuits.

Conclusión

Es falso que la Universidad de Columbia vaya a tener seis ceremonias de graduación. En su página Web , la universidad informa que su única ceremonia de graduación con todos los graduados es la del 30 de abril, además de las ceremonias íntimas, o Class Days. Las celebraciones multiculturales son organizadas por sus ex alumnos y estudiantes, para que ciertos grupos puedan celebrar su graduación en entornos más cercanos. No son ceremonias que se realizan en la universidad de manera segregada por raza o estatus económico. Además, cuando Fox News dio esa noticia, la Universidad la desmintió inmediatamente a través de tres mensajes por Twitter.

