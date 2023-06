No existe "la línea de ropa satánica” para niños en Target, son imágenes creadas con inteligencia artificial

De acuerdo con Optic AI or Not, ocho imágenes tienen la probabilidad de haber sido creadas con inteligencia artificial, tres no (indica que pudieron ser hechas por el ser humano) y una no se pudo determinar si fue generada por IA o no . Pero Dan Reese aseguró a Reuters ser el autor de las imágenes de la publicación que chequearon, en la que aparecen 12 de las 16 imágenes del reel que estamos verificando.