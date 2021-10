¿Pfizer incumplió las normas de los ensayos clínicos para lograr la aprobación de su vacuna?

“La eficacia se calcula comparando un grupo grande de individuos vacunados frente al placebo. En el caso de los ensayos clínicos, un número apreciable de las personas que recibieron el placebo se contagiaron (no estaban protegidas), pero no todas. Por tanto, una vez establecida la eficacia de la vacuna al final del ensayo clínico, no hay ninguna razón para no proporcionar a los voluntarios que no recibieron la misma la posibilidad de recibirla ahora”, explica Ignacio Molina, catedrático de Inmunología de la Universidad de Granada (España).