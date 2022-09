Eso de que vas a perder hasta 7 kilos limpiándote el colon y defecando es falso

“Para nuestra dieta occidental, el máximo de materia fecal en cuanto a peso no supera los 250 gramos. Entonces, si me sobran 5 o 10 kilos, va de suyo que no tiene nada que ver con lo que haya evacuado el intestino”, dijo Silvio Schraier, vicedirector de la especialización en Nutrición de la Fundación Barceló, en Buenos Aires, y expresidente de la Sociedad Argentina de Nutrición.