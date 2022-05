elDetector responde a la audiencia: La maculopatía no es cáncer en el ojo y no hay evidencias de que ocurra por usar el celular en la oscuridad

Es falso que la maculopatía sea un cáncer del ojo y no hay evidencias de que se produzca por el uso del celular en la oscuridad, como dice el mensaje viral, que circula al menos desde 2017 y que llegó recientemente al chatbot de elDetector. La maculopatía es una enfermedad crónica, NO cáncer, y genera dificultades en la visión central. La edad, antecedentes familiares, raza, obesidad y problemas cardiovasculares son factores de riesgo; el uso del celular en la oscuridad no aparece entre sus causas. El texto viral está firmado por un supuesto oftalmólogo Rubén Díaz Granados, y atribuye sus datos a un profesor Li Li, supuesto director de oftalmología del Hospital General de Singapur. No encontramos registros en internet del primero y del segundo, no hay nada en Singapur: hay referencias a un especialista con ese nombre, pero en el Centro de Oftalmología de la Universidad Médica de Chongqing, de China. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.