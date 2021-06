Es falso que en Japón se rechace la donación de sangre de las personas vacunadas contra el covid-19

El Ministerio de Salud de Japón pide que no se done sangre “durante las 48 horas posteriores a la vacunación contra el covid-19”. Esta decisión no guarda relación alguna con temores sobre la seguridad de la vacuna. Un mensaje de Facebook dice erróneamente que el país rechaza a los vacunados. Conoce las motivaciones de las autoridades del país asiático para solicitar esa espera en la donación de sangre.