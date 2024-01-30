Es falso que tomar una “bebida fuerte” ayude a frenar los derrames cerebrales

Es falso que ingerir una “bebida fuerte” sirva de algo cuando se sospeche de estar sufriendo un ictus, como sugiere una publicación en redes sociales. Las autoridades especializadas niegan tal cosa y aconsejan encarecidamente que, si sospecha que usted o alguien esté sufriendo un accidente cerebrovascular, llame rápidamente al 911 o al servicio de urgencias de su país. Si se escucha un ruido o un zumbido en la cabeza, como dice el mensaje, debe buscar inmediata atención médica si viene acompañado de los síntomas de un derrame cerebral, como problemas en el habla, alteración de la visión o pérdida del equilibrio.

PUBLICIDAD

“¡El ruido y el zumbido en la cabeza es el comienzo de un derrame cerebral! Antes de que se reviente un vaso, beba urgentemente una bebida fuerte”, dice el texto de la publicación que, además, viene acompañado de un enlace en el que supuestamente explica los motivos de este consejo sin fundamento.

Envíanos al chat algo que quieres que chequeemos. Pincha aquí:



Como explica el neurólogo Robert D. Brown en la web de la Clínica Mayo, los ictus son accidentes cerebrovasculares que se producen cuando una arteria obstruida “corta el flujo sanguíneo hacia una zona del cerebro”, o cuando un vaso sanguíneo tiene “una pérdida o rotura” que provoca que la sangre “se derrame en el tejido cerebral o los espacios que rodean el cerebro”.

También informa que sufrir un ictus no es sinónimo de muerte y que depende en gran medida del tiempo en el que el cerebro esté sin flujo sanguíneo, de la parte afectada en ese órgano y de cuán rápida sea la respuesta médica. La diferencia puede ser sufrir “discapacidades temporales o permanentes” , según señala la Clínica Mayo, que agrega que entre las complicaciones estarían la parálisis o pérdida del movimiento muscular de una parte del cuerpo o de ciertos músculos, la dificultad para hablar o tragar, la pérdida de memoria temporal o el dolor.

En el post analizado se llama a leer el texto facilitado en un enlace “antes de que sea borrado”. Sin embargo, ese link lleva a una web de supuestas ventas de productos de lujo que no tiene nada que ver con la salud, lo que hace sospechar que la publicación sea un caso de clickbait (ciberanzuelo), técnica en la que se utiliza un titular llamativo para conseguir clics, o incluso de phishing, modalidad de ciberestafa en la que, como explicamos en elDetector, los delincuentes suplantan la identidad de una persona o empresa reconocida para hacerse con los datos personales, sobre todo bancarios.

PUBLICIDAD

Las “bebidas fuertes” no se recomiendan

En elDetector nos pusimos en contacto vía email con la Sociedad Española de Neurología (SEN) , que nos respondió con un contundente “no” al preguntarle sobre si las “bebidas fuertes” tenían algo que ver con la detección de un ictus o a la hora de contrarrestarlo.

Una búsqueda en Google , Yandex y Bing con las palabras clave, en inglés y en español, “bebida fuerte ictus” no da ningún resultado en el que se asocien “bebidas fuertes” con la prevención o detección de un ictus.

”Bebidas fuertes” es como coloquialmente se conocen los licores de alta graduación , como pueden ser el whisky, el ron o la ginebra, y encontramos resultados en los que diversos organismos oficiales, publicaciones médicas u organizaciones sanitarias advierten que la ingesta de alcohol aumenta los riesgos de sufrir un ictus, no los reduce.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) informan que “tomar demasiado alcohol puede aumentar los niveles de presión arterial y el riesgo de accidente cerebrovascular” y el Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo cifra en 9,000 las muertes anuales por “cardiopatías y accidentes cerebrovasculares” relacionadas con “el consumo excesivo de alcohol”.

La Asociación de Ictus del Reino Unido informa que “beber regularmente grandes cantidades de alcohol aumenta mucho el riesgo de sufrir un ictus” y la Fundación Ictus de Australia apunta que tomar alcohol “puede provocar hipertensión arterial y fibrilación auricular”, lo que “aumenta el riesgo de ictus”.

Responder rápido, clave para salvar la vida

Desde la SEN recordaron a elDetector que los síntomas del ictus son la “pérdida brusca” de fuerza o sensibilidad que “generalmente” afecta a una mitad del cuerpo y se manifiesta “sobre todo en la cara y/o en las extremidades”. También la “alteración brusca” del lenguaje, “con dificultades para hablar o entender” y de la visión, con pérdida de la vista en un ojo, “visión doble o pérdida de la visión en algún lado de nuestro campo visual”.

Otros síntomas, continúa el email, son la “pérdida brusca de la coordinación o el equilibrio” y un dolor de cabeza “muy intenso y diferente a otros dolores de cabeza habituales”.

Ante cualquiera de estos síntomas, desde la SEN apuntan que es “fundamental” llamar a emergencias, incluso aunque los síntomas “desaparezcan a los pocos minutos”.

PUBLICIDAD

Los CDC identifican el ictus como una “afección médica grave que requiere atención de emergencia” y los NIH como “emergencia médica” en la que “cada minuto cuenta” y que “puede causar daños cerebrales duraderos, discapacidad a largo plazo o incluso la muerte”.

En caso de sufrir, como dice la publicación analizada, ruido o zumbidos en la cabeza, la SEN también insta a llamar a emergencias si vienen “acompañados” de alguno de los síntomas habituales del ictus señalados anteriormente.

No es la primera vez que en elDetector desmentimos una desinformación relacionada con los derrames cerebrales y cómo evitarlos o detectarlos.

Conclusión

Es falso que tomar “bebidas fuertes” en caso de que se sospeche que se está sufriendo un derrame cerebral pueda evitar que este ocurra. Consultada al respecto, la Sociedad Española de Neurología (SEN) negó tal posibilidad y una búsqueda en Google, Yandex y Bing de estudios o publicaciones que apoyen la afirmación analizada revelaron lo contrario: que ingerir bebidas alcohólicas, como se conocen coloquialmente a las “bebidas fuertes”, puede aumentar el riesgo de sufrir un ictus. En cuanto al zumbido y el ruido, la SEN recomienda llamar a emergencias en el caso de se sufran junto con algunos de los síntomas relacionados con la dolencia, como pérdida parcial o total de la visión, dificultades repentinas a la hora de hablar o un dolor de cabeza intenso o diferente a los habituales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

Fuentes

Entrevista vía email con la Sociedad Española de Neurología (SEN). 29 de enero de 2024.

elDetector. Un derrame cerebral no avisa “un mes antes”, como dicen en Facebook. 14 de agosto de 2023.

elDetector. Es falso que pinchar con una aguja los dedos de las manos pueda salvar a una persona que sufre un derrame cerebral. 5 de julio de 2023.

elDetector. 6 casos de ‘phishing’ y un mensaje auténtico: elDetector responde las consultas por WhatsApp. 19 de mayo de 2022.

Univision Noticias. Las 5 bebidas con mayor graduación alcohólica. 12 de julio de 2012.

Clínica Mayo. Accidente cerebrovascular. 30 de junio de 2023.

Institutos Nacionales de Salud (NHI). ¿Qué es un ictus? Actualizado el 24 de marzo de 2022.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Acerca del accidente cerebrovascular. 22 de marzo de 2023.

Servicio de Salud Nacional de Reino Unido (NHS). Ictus. 13 de septiembre de 2022.

GoDaddy. ¿Qué es el clickbait y cómo evitarlo al navegar por Internet? 29 de junio de 2023.

Búsqueda con las palabras clave, en inglés y en español, “bebida fuerte ictus” en Google, Yandex y Bing. 29 de enero de 2024.

CDC. Conoce tus riesgos de ictus. 4 de mayo de 2023.

Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo. Complicaciones médicas: Problemas comunes relacionados con el alcohol. 22 de septiembre de 2023.

Asociación de Ictus del Reino Unido. Beber alcohol dentro de límites seguros. Consultado el 29 de enero de 2024.

Fundación Ictus de Australia. Beber alcohol puede incrementar tu riesgo de sufrir un ictus. Consultado el 29 de enero de 2024.

PUBLICIDAD

Google. Búsqueda con las palabras clave “bebidas fuertes”. 30 de enero de 2024.

Bibliatodo.com. Bebida fuerte. Consultado el 30 de enero de 2024.

Significadode.org. Significado de “trago fuerte”. Consultado el 30 de enero de 2024.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.