Ni impusieron el brazalete LGBTQ+ a capitanes de la Eurocopa 2020, ni Cristiano Ronaldo fue el único que no lo usó

La UEFA confirmó a <b>elDetector </b>que las afirmaciones sobre el brazalete LGBTQ+ en la Eurocopa 2020 son "100% falsas".

Es falso que la Unión Europea impusiera una normativa por la que los brazaletes de capitán en la Eurocopa 2020 de fútbol tenían que llevar la bandera arcoíris identificativa del colectivo LGTBQ. Lo comprobamos con una búsqueda con palabras clave en Google y la respuesta por correo electrónico a elDetector del Departamento de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas de la UEFA, organismo que rige el fútbol europeo. Además, también es falso que Cristiano Ronaldo fue el único capitán que no “llevó el cintillo LGBTQ”, como afirman en redes sociales.

La afirmación de que “en la Eurocopa 2020, la Unión Europea impuso a todos los capitanes de selecciones nacionales llevar el distintivo LGBTQ, pero Cristiano Ronaldo fue el único capitán de la Euro que se negó y no llevo el cintillo”, circula en Threads, Facebook e Instagram .

El texto que circula en redes sociales va acompañado de una fotografía en la que se ve a Cristiano Ronaldo ( capitán de la selección de Portugal ) junto al capitán de la selección alemana, Manuel Neuer .

En la imagen, Neuer luce el brazalete en apoyo a la comunidad LGBTQ+, mientras Ronaldo usa uno negro en el que se lee respect o respeto , lema de la UEFA para los juegos, promoviendo “respeto por los jugadores adversarios, por los entrenadores y dirigentes, respeto por los árbitros y por los aficionados”.

En el caso del capitán alemán usó el brazalete de forma personal (junto a otros dos capitanes más de otras selecciones) y Cristiano Ronaldo, junto a otros capitanes, no lo usó. Comprobamos todo con la revisión de detalles del torneo, disponibles en su página web y en el banco de imágenes Alamy.

Lo usaron tres capitanes y el torneo tenía 24 selecciones

La Eurocopa 2020 se jugó realmente en 2021 por las restricciones por covid-19 en 2020, año en que se debía disputar el torneo. Compitieron 24 selecciones.

“La UEFA ha comunicado hoy a la DFB [Federación Alemana de Fútbol] que ha detenido la revisión del brazalete de capitán arcoíris que usó Manuel Neuer. En una carta, el brazalete ha sido considerado como un símbolo de diversidad del equipo y, por lo tanto, como una 'buena causa'”, escribió la Federación Alemana de Fútbol en su cuenta de X (antes Twitter) el 20 de junio de 2021.

Consultamos por correo electrónico a la UEFA sobre las afirmaciones de imposición del brazalete a los capitanes de selección y si Cristiano Ronaldo fue el único capitán que “rechazó la medida”. Desde el Departamento de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas de la UEFA respondieron a elDetector: “Esta es una noticia 100% falsa”.

Una búsqueda inversa de imágenes en TinEye nos llevó a una publicación del banco de imágenes Alamy , que describe la foto entre Cristiano Ronaldo y Manuel Neuer que se usa en las publicaciones de redes sociales. “Munich, Alemania. 19 de junio de 2021. Fútbol: Campeonato Europeo, Portugal - Alemania, ronda preliminar, Grupo F, jornada de 2nd en el EM Arena Munich. El portero alemán Manuel Neuer (l) y el portugués Cristiano Ronaldo antes del partido”, se lee en la descripción . No dice nada sobre los brazaletes, su supuesta obligación a usarlos o la diferenciación entre Cristiano Ronaldo y Neuer.

Asimismo, en el banco de imágenes Alamy, se puede ver que hay otros capitanes de equipo sin el brazalete en apoyo a los LGBTQ+, por lo que Cristiano Ronaldo no fue el único que no lo usó.

Conclusión

Es falso que la Unión Europea impusiera una normativa a los capitanes de las selecciones nacionales de llevar un brazalete con la bandera arcoíris en la Eurocopa 2020, como afirman publicaciones en redes sociales. El Departamento de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas de la UEFA dijo por correo electrónico a elDetector sobre las afirmaciones en redes que se trata de : “Esa es “una noticia 100% falsa”. También es falso que Cristiano Ronaldo fue el único capitán que no lo llevó: verificamos con una revisión en el banco de imágenes Alamy que otros capitanes tampoco lucieron el distintivo.Manuel Neuer, capitán de la selección alemana, usó el brazalete arcoíris por decisión individual y “una buena causa”, según la Federación Alemana de Fútbol. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

