Es falso que esta imagen de una explosión nocturna sea del ataque de EEUU y Reino Unido a los hutíes en Yemen

La fotografía fue tomada en China en 2015 y corresponde a explosiones que dejaron más de un centenar de muertos.

Alberto Andreo
Por:
Alberto Andreo Sandoval.
La fotografía fue tomada hace más de ocho años.
Imagen Arlene Fioravanti Müller / captura de Instagram.

Es falso que esa imagen en la que se ve una explosión nocturna sea de los ataques que, el jueves 11 de enero de 2024, Estados Unidos y Reino Unido ejecutaron contra posiciones hutíes en Yemen que amenazan el libre tránsito de buques de mercancías por el mar Rojo, como aseguran publicaciones en redes sociales. La instantánea corresponde a explosiones ocurridas en China en 2015.

Como ya explicamos en Univision Noticias, los hutíes son una milicia yemenita proiraní y aliada de Hamas que, tras la contraofensiva de Israel en Gaza por el ataque del grupo palestino del 7 de octubre de 2023, ha lanzado drones y misiles contra barcos mercantes en la zona sur del mar Rojo, una de las más importantes del tráfico de mercancía mundial.

En la foto, tomada por la noche, se ve en el horizonte la enorme lengua de fuego y humo provocada por la explosión en una localidad. “Estados Unidos ataca más de 10 instalaciones en Yemen que se utilizaban para almacenar armas y entrenar a los hutíes, reporta Al Arabiya”, asegura el texto en varios posts que acompaña la imagen descrita.

Una búsqueda inversa de la imagen en TinEye revela que la primera vez que esta fotografía se subió a internet fue el 12 de agosto de 2015. Al revisar algunos de los resultados que facilita, se descubre que la instantánea está relacionada con dos enormes explosiones, ese día, de un depósito en el que se guardaban explosivos en el puerto de la ciudad china de Tianjin.

El suceso arrasó una zona de la ciudad y dejó más de un centenar de fallecidos.

Conclusión

Es falso que la imagen en la que se observa una enorme explosión en una localidad durante la noche sea de una ciudad yemení atacada por Estados Unidos y Reino Unido en su ofensiva contra los hutíes rebeldes en ese país iniciada este jueves. Una búsqueda inversa de la imagen revela que corresponde a explosiones que en agosto de 2015 arrasaron parte de la ciudad de Tianjin, China. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

