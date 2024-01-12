Es falso que esta imagen de una explosión nocturna sea del ataque de EEUU y Reino Unido a los hutíes en Yemen

La fotografía fue tomada hace más de ocho años.

Como ya explicamos en Univision Noticias, los hutíes son una milicia yemenita proiraní y aliada de Hamas que, tras la contraofensiva de Israel en Gaza por el ataque del grupo palestino del 7 de octubre de 2023, ha lanzado drones y misiles contra barcos mercantes en la zona sur del mar Rojo, una de las más importantes del tráfico de mercancía mundial.

En la foto, tomada por la noche, se ve en el horizonte la enorme lengua de fuego y humo provocada por la explosión en una localidad. “Estados Unidos ataca más de 10 instalaciones en Yemen que se utilizaban para almacenar armas y entrenar a los hutíes, reporta Al Arabiya”, asegura el texto en varios posts que acompaña la imagen descrita.

Una búsqueda inversa de la imagen en TinEye revela que la primera vez que esta fotografía se subió a internet fue el 12 de agosto de 2015. Al revisar algunos de los resultados que facilita, se descubre que la instantánea está relacionada con dos enormes explosiones, ese día , de un depósito en el que se guardaban explosivos en el puerto de la ciudad china de Tianjin.

El suceso arrasó una zona de la ciudad y dejó más de un centenar de fallecidos.

Conclusión

Es falso que la imagen en la que se observa una enorme explosión en una localidad durante la noche sea de una ciudad yemení atacada por Estados Unidos y Reino Unido en su ofensiva contra los hutíes rebeldes en ese país iniciada este jueves. Una búsqueda inversa de la imagen revela que corresponde a explosiones que en agosto de 2015 arrasaron parte de la ciudad de Tianjin, China. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

