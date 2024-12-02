Es falso que esa fotografía muestre “morgues móviles” que Coca-Cola le donó a Ucrania

Imagen La imagen muestra 10 contenedores de color gris con motivos rojos en las puertas. <br>

En redes circula una fotografia en la que se ve una decena de contenedores de color gris con motivos rojos en la puerta para asegurar que se trata de morgues móviles donadas por Coca-Cola a Ucrania , pero esa afirmación es falsa. Las imagen fue manipulada, pues lo que muestra son calentadores que la empresa donó a familias ucranianas.

“Un negocio redondo la guerra de Occidente en Ucrania, ahora llegan las ‘morgues móviles’ de Coca Cola, hasta el último ucraniano”, dice un mensaje de X, antes Twitter, que acompaña la imagen.

La foto muestra los depósitos de color gris con adornos rojos en la puerta y una frase borrosa. Sobre la imagen aparece otra foto dentro de un círculo rojo que supuestamente muestra un zoom al texto que se lee en los contenedores y dice: “Coca Cola, mobile morgue”. También hayunas letras en negro que no se alcanzan a ver junto con unas ilustraciones rojas que simulan un bordado y tres cruces.

La misma afirmación se ha compartido en Facebook.

Coca Cola no envió morgues

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y uno de los resultados que arrojó fue un post de la cuenta en Instagram de Coca-Cola en Ucrania. La publicación del 4 de noviembre de 2024 contiene la fotografía que estamos verificando y tres imágenes más de los contenedores grises con la decoración roja.

En dos de ellas se ve de cerca el logo de Coca-Cola, las palabras en ucraniano “мобільних котелень” en rojo, otra oración en letras negras y la decoración en color rojo. Al traducir las palabras que ahí aparecen con Google Translator encontramos que las rojas dicen: “Sala de calderas móvil” y las que están negro señalan: “Hecho con el apoyo de la Cruz Roja ucraniana”.

El texto que acompaña las fotografías dice que Coca-Cola, en colaboración con la Cruz Roja de Ucrania, continúa apoyando a la población ucraniana durante la temporada de mayor frío. “En esta temporada de calefacción, añadiremos 60 calderas móviles a las 45 proporcionadas el año pasado. Proporcionarán calor estable exactamente donde más se necesita”, dice el texto, de acuerdo con la traducción automática de Instagram.

Posteriormente señala que organismos estatales han identificado las comunidades con mayor demanda de calefacción y que 105 salas de calderas móviles con una potencia de 600 MW cubrirán hasta 600,000 metros cuadrados de edificios médicos, educativos y residenciales.

Buscamos en la página de Instagram verificada de la Cruz Roja de Ucrania, la cual está etiquetada en la publicación de Coca-Cola, y encontramos otro posteo , del 30 de octubre de 2024, que incluye 9 fotografías del interior y el exterior de los contenedores. Dos de estas últimas se incluyen en la publicación de Coca-Cola y una es la que estamos chequeando.

Según la traducción automática de Instagram , la publicación detalla que Coca-Cola y la Cruz Roja Ucraniana entregarán 60 calderas más que las 45 que entregaron el año pasado para beneficiar a 10 regiones y 60 instituciones.

También hicimos una búsqueda en la web oficial de la Cruz Roja, disponible en el perfil de Instagram de la organización, y hallamos un comunicado también del 30 de octubre de 2024 sobre la iniciativa de las calderas móviles.

La fotografía está manipulada

Como ya mencionamos, la publicación con la afirmación falsa de que Coca-Cola donó a Ucrania morgues móviles muestra una imágen en la que no se alcanza a distinguir lo que dicen los contenedores grises. Por ello se incluye un supuesto zoom a la imagen con la frase “Mobile Morgue” sobrepuesta.

Sin embargo, al revisar la fotografía original publicada por la Cruz Roja Ucraniana y hacer un zoom confirmamos que sí se alcanza a distinguir las palabras ucranianas: “мобільних котелень”, que como ya señalamos significan “sala de calderas móvil” en español.

Por lo anterior confirmamos que la imagen fue desenfocada intencionalmente para ocultar lo que realmente decían los contenedores y el supuesto zoom fue incluido para desinformar.

Conclusión

Es falso que esas fotografías muestren morgues móviles que Coca-Cola regaló a Ucrania. Lo que muestran las imágenes, según información de la empresa de refrescos y de la Cruz Roja de Ucrania, es que se trata de calderas móviles que se distribuirán en las comunidades que más necesitan calefacción en Ucrania. Además la imagen está manipulada, pues se desenfocaron intencionalmente las letras que indican que se trata de calderas móviles y no de morgues y se incluyó un texto en inglés que no se encuentra en las originales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

