Es falso que esa foto sea de la Fuerza Aérea Mexicana apoyando a la candidata Xóchitl Gálvez: está manipulada

La foto original era una pancarta con las palabras “Ayuda humanitaria”.

Es falso que la Fuerza Aérea Mexicana estaba brindando apoyo a la candidata presidencial mexicana, Xóchitl Gálvez (PRI-PAN-PRD), como se aprecia en una foto que nos llegó como consulta al chatbot de elDetector. La foto fue manipulada de su propósito original .

PUBLICIDAD

La imagen, en la que se ve a varias personas (incluidos efectivos militares) sosteniendo una pancarta amarilla con el supuesto mensaje: “Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Xóchitl va”, no decía originalmente eso. La fotografía y la afirmación también circulan en Facebook .

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Foto manipulada

En otra búsqueda inversa de imágenes en Bing , hallamos un artículo de Excélsior ( periódico de circulación nacional en México) del 10 de octubre de 2023, titulado “Avión de la Fuerza Aérea Mexicana llega a Tel Aviv”. En la nota se explica que el objetivo del viaje era entregar ayuda humanitaria a Israel y repatriar ciudadanos mexicanos que habían quedado varados en ese país, tras el ataque de Hamas.

PUBLICIDAD

En la pancarta amarilla originalmente se lee: “Ayuda humanitaria”

Con palabras clave en Google confirmamos que no hay ni información oficial ni registros de noticias sobre el supuesto apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana a la candidata opositora. Sí hay, en cambio, una verificación de Animal Político , miembro de la Red Internacional de Verificación de Hechos (IFCN, por sus siglas en inglés) al igual que elDetector, sobre la misma falsedad del apoyo a Gálvez, que circula desde 2023.

Conclusión

Es falso que esa foto en la que se ve a varias personas sosteniendo una pancarta amarilla en la que se lee “Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Xóchitl va”, sea de militares apoyando la postulación de la candidata presidencial mexicana Xóchitl Gálvez. La imagen está manipulada, porque originalmente es del año 2023 cuando la Fuerza Aérea Mexicana ofreció ayuda humanitaria y apoyo a sus connacionales en Israel, tras iniciar el conflicto con Gaza y en ella en realidad se leía: “Ayuda humanitaria”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD