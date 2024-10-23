Es falso que la famosa escultura del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, se cayó recientemente

Desde el 22 de octubre de 2024 en redes sociales comenzaron a circular varias imágenes de una estatua tirada en la base de una columna que se ubica en Reforma, una de las avenidas principales de la Ciudad de México, para afirmar que el monumento del Ángel de la Independencia se había caído, pero eso es falso. El gobierno de la Ciudad de México señaló que se trataba de material escenográfico de una película en desarrollo y que el monumento, conocido oficialmente como el Monumento a la Independencia, está bien.

“Se cae el ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Última Hora”, dice un mensaje compartido en Facebook, que acompaña una fotografía. En la imagen se ve una estructura dorada semicubierta con una manta y tirada en las escalinatas de la columna que sostiene al Ángel de la Independencia y algunas personas paradas alrededor de la figura.

Otra publicación en X, antes Twitter, dice: “Una estructura del Ángel de la Independencia se cayó. A través de videos difundidos en redes sociales, se puede observar una escultura rota de color dorado sobre las inmediaciones del monumento”. El texto acompaña la misma fotografía compartida en Facebook y un video tomado desde un automóvil en el que también se alcanza a ver la figura dorada semicubierta en el piso.

Autoridades negaron que haya sido removida

“Es una réplica de escenografía de poliuretano y estamos grabando una película. El Ángel está bien. Estamos recreando una secuencia de 1957 cuando cayó el Ángel”, dijo Craviotto. En la grabación se hace una toma al Ángel de la Independencia y puede verse que este se encuentra en buen estado.

La escultura del Ángel de la Independencia se cayó durante un terremoto el 28 de julio de 1957 y su restauración tomó más de un año.

También realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos un reporte de la revista mexicana Proceso que desmentía la información señalando que las autoridades locales habían confirmado que lo que se veía en las imágenes era la grabación de una película.

Conclusión

Es falso que una fotografía y un video muestran la estatua del Ángel de la Independencia de Ciudad de México caída, como aseguran en redes sociales. Las imágenes muestran material escenográfico de una película que se está grabando en la capital mexicana. Las autoridades mexicanas negaron que la estatua se haya caído y a través de un video, el director y guionista de ese largometraje, José Manuel Craviotto, también señaló que hasta el 22 de octubre de 2024 el monumento estaba en buen estado. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

