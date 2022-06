El síndrome que le provocó parálisis facial a Justin Bieber, NO es viruela del mono

En el caso del Ramsay Hunt no existe un tiempo determinado para la recuperación. Según el hospital Mount Sinai , de Nueva York , si no hay mucho daño en el nervio facial, el paciente debería mejorar completamente en unas pocas semanas, pero si el daño es severo es posible que no logre recuperarse por completo y arrastre algunas afectaciones. Además, este padecimiento puede producir una complicación a largo plazo : el dolor nervioso, también llamado neuralgia posherpética , que es el daño de las fibras nerviosas, que se manifiesta en dolor crónico y a veces insoportable, el cual puede permanecer meses o años, incluso cuando los síntomas de Ramsay Hunt ya pasaron.