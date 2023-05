Es falso que Disney haya publicado que en sus parques los niños tienen que reconocer que no pueden llamar a otros “‘él” o “ella”

En las normas de Disneyland Resort , aplicables a los parques de Anaheim, California, están las políticas de atuendo y conducta de los asistentes. Sin embargo, solamente hay un apartado referente al lenguaje, pero no para exigir lenguaje neutro, sino para pedir que no se digan vulgaridades. “Trata con cortesía a los demás visitantes y a los miembros del elenco, no utilices lenguaje vulgar ni te involucres en comportamientos inseguros, ilegales, perturbadores u ofensivos”, se lee.