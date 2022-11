El Congreso NO anunció la "eliminación del Seguro Social y Medicare”

Es falso que el Congreso de Estados Unidos haya anunciado o se prepare para anunciar “la eliminación del Seguro Social y Medicare”, como aseguran el texto y la introducción de un video que se ha hecho viral en Facebook. No hay noticias recientes sobre ese tema y, por la magnitud de sus implicaciones y los millones de beneficiarios que tienen ambos programas, es imposible que hubiera pasado inadvertido para los medios. En el video se presentan propuestas de algunos republicanos para cambiar el modo de financiación de esos programas sociales, algunas de las cuales han sido incluso descartadas por los líderes del partido, como muestran verificaciones hechas por The Washington Post, Politifact y FactCheck.org. Esos mismos trabajos periodísticos concluyen, no obstante, que los demócratas encienden con frecuencia –de cara a los procesos electorales– alarmas respecto a la supuesta intención republicana de acabar con la Seguridad Social y el Medicare. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.