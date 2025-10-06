Es falso ese comunicado de prensa que afirma que Donald Trump fue descalificado del Premio Nobel de la Paz

Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Win McNamee - Getty Images (foto) / Captura de X. <br>

El Comité Nobel no revela los nombres de los nominados hasta 50 años después.

En redes sociales circulan publicaciones con un supuesto “comunicado de prensa” que afirma que el presidente Donald Trump quedó “descalificado permanentemente” del Premio Nobel tras hacer “comentarios controvertidos” en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y por ordenar cambiar el nombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra”.

Aunque Trump firmó un decreto para modificar el nombre de ese despacho, el comunicado atribuido a la AP ( Associated Press) con fecha del 25 de septiembre de 2025 y que señala la supuesta descalificación, es falso.

Usan el nombre del medio para difundir la falsedad

“Esto no es un reportaje de AP”, dijo el equipo de comunicaciones de la agencia en un correo electrónico enviado a elDetector, tras ser consultado sobre si había publicado o distribuido el supuesto “comunicado de prensa” incluido en las publicaciones de usuarios de X (antes Twitter).

Realizamos, además, una búsqueda filtrada en Google, en inglés, con una de las citas que se lee en el supuesto comunicado. El rastreo no arrojó resultados que vinculen esa frase con publicaciones legítimas de la agencia.

Desde Oslo, el Instituto Noruego del Nobel también desmintió la afirmación sobre la descalificación del presidente de Estados Unidos. En respuesta a una consulta de elDetector, un portavoz señaló que “el Comité Noruego del Nobel no hace este tipo de declaraciones” y aclaró que “nunca ha descalificado a un candidato propuesto”. Agregó que la lista de “nominados debe permanecer confidencial durante 50 años”, en conformidad con las reglas del premio que se pueden leer en la página oficial.

Según la institución, para 2025 hay 338 candidatos al Nobel de la Paz. Sin embargo, los nombres de los nominados no son confirmados “ni a los medios ni a los propios candidatos”, pero, en algunos casos, como en el de Trump, los nombres trascienden porque los propios nominadores deciden hacerlo público.

Trump ha sido propuesto públicamente para el Premio Nobel de la Paz en diferentes ocasiones, desde su primer mandato, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no ha sido seleccionado como ganador del galardón.

Conclusión

Es falso que el presidente Donald Trump haya sido descalificado por el Comité Noruego del Nobel, como señalan publicaciones en X que incluyen un supuesto comunicado también falsamente atribuido a AP. El propio Instituto Noruego del Nobel aclaró que el Comité “nunca ha descalificado a un candidato propuesto”. La agencia AP confirmó a elDetector que el comunicado difundido “no es un reportaje de AP”. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

