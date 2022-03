ElDetector responde a la audiencia: ¿Es real esta disculpa de Chris Rock a Will Smith?

Es falso el texto en español difundido en Facebook como una declaración de Chris Rock a TMZ, en la que ofrece disculpas a Jada Pinkett-Smith y Will Smith tras el incidente en la entrega de los Premios Óscar. Se trata de un clickbait que empieza con una supuesta disculpa que el comediante no ha dado, pues no aparece en su página web ni en sus redes sociales oficiales, y que termina siendo modificado a conveniencia de quien lo publica como anzuelo para hacer propaganda política o publicidad a eventos, productos y servicios. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.