No, un almacén de Temu en China no se quemó: esa foto es una creación digital

Herramientas de análisis de IA nos ayudaron a determinar que la supuesta foto del incendio no es real.

Es falso que un almacén o fábrica de Temu, una tienda china de compras en línea, se haya quemado a finales de diciembre de 2024 o en los primeros días de enero de 2025, como afirman publicaciones en Facebook. Los posteos muestran una foto en la que se ve una especie de galpón de color gris siendo consumido por el fuego. En la estructura destacan letras y símbolos naranja y blanco, y la palabra Temu en blanco, pero la supuesta fotografía es una creación de inteligencia artificial (IA).

Comprobamos la falsedad de la afirmación con la respuesta de un portavoz de Temu a una consulta por correo electrónico de elDetector, una búsqueda con palabras clave en Google; y la falsedad de la fotografía con un análisis en wasitAI y Hive Moderation , herramientas gratuitas de análisis de IA.

“Un almacén de TEMU de aproximadamente 14 mil metros cuadrados se incendió esta tarde en China. La pérdida total del inventario se estima en algo así como $86.23 dólares”, se lee en una de las decenas de publicaciones que circulan en Facebook. Es falso.

Un portavoz de la compañía respondió por correo electrónico a elDetector que “la afirmación de un incendio en un almacén de Temu es totalmente falsa. No se ha producido ningún incidente de este tipo en ninguna de nuestras instalaciones”.

Esa foto es una creación de IA

Búsquedas con palabras clave en Google , en inglés y español , no arrojó resultados sobre el supuesto incendio en el almacén de Temu. En la sección de prensa de la tienda de compras en línea tampoco hay nada que refiera a un supuesto incendio o afectación en China, ni en ninguna parte.

Al notar que en la supuesta foto del suceso el fuego estaba en sitios específicos del techo del almacén o fábrica, y no en toda la infraestructura, pasamos la imagen por las herramientas de detección de IA wasitAI y Hive Moderation , que dieron positivo a IA.

WasitAI determinó que la supuesta foto del almacén o fábrica es una creación de IA. Por su parte, Hive Moderation concluyó que hay una probabilidad del 99.8% de que la imagen sea una creación digital.

Conclusión

Es falso que una fábrica o almacén de la tienda china de compras en línea Temu se haya incendiado a finales de diciembre de 2024 o en los primeros días de enero de 2025, como afirman publicaciones en Facebook. Un portavoz de la empresa respondió por correo electrónico a elDetector que la afirmación sobre el incendio es falsa. Además, comprobamos con herramientas gratuitas de análisis de inteligencia artificial (IA) que la foto de una especie de galpón incendiándose, que acompaña la afirmación sobre el supuesto incendio, fue generada por IA. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

