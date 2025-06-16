Trump llega a tu teléfono: la familia del presidente lanza una compañía de telefonía móvil

Video Trump ordena a ICE prioridad para detener y deportar indocumentados en ciudades gobernadas por demócratas

La Trump Organization, anunció este lunes que lanzará un nuevo servicio de telefonía móvil, una acción que hará crecer el imperio empresarial de la familia mientras Donald Trump es presidente y que levanta serias dudas éticas.

Eric Trump, el hijo del presidente que dirige Trump Organization, anunció la nueva compañía, cuyo plan también es vender teléfonos que, dijo, se fabricarían en EEUU, aunque no está claro con qué tecnología o qué parte se producirán los componentes.

La compañía entraría en un mercado altamente competitivo que incluye empresas que han sido atacadas directamente por Donald Trump, como Apple.

Trump Mobile será un operador virtual, lo que significa que ofrecerá los servicios a través de las redes controladas por los gigantes de las telecomunicaciones estadounidenses Verizon, AT&T y T-Mobile.

La tarifa mensual de ese plan será de 47.45 dólares por el servicio 5G, muy inferior al costo promedio de los gigantes estadounidenses de las telecomunicaciones, pero superior a la de proveedores más pequeños como Boost Mobile o Cricket.

Los $47.45 de la tarifa también son un guiño a que Trump es el presidente 47 y 45 de EEUU.

Trump Mobile también venderá teléfonos

De acuerdo con el comunicado, Trump Mobile también empezará a vender en agosto un teléfono inteligente por 499 dólares.

Según el sitio web de la empresa, que dice que el teléfono llamado “T1 Phone” será "orgullosamente diseñado y construido en Estados Unidos” y contará con un llamativo diseño en color dorado, cámara principal de 50megapixeles, capacidad 12 GB de RAM, con sistema operativo Android 15.

La empresa no respondió inmediatamente a las peticiones de detalles sobre los contratistas que participan en la fabricación del teléfono ni de dónde provendrán los componentes para armar los dispositivos.

China es el mayor fabricante y ensamblador de productos electrónicos, mientras que Estados Unidos es el mayor diseñador y comprador de estos productos a nivel mundial, advierte en un reporte el American Enterprise Institute.

“Una cuarta parte de los productos que China exporta a Estados Unidos son productos electrónicos. China produce una gran parte, quizás peligrosamente, de los productos electrónicos del mundo, exportando el 63 % de los teléfonos inteligentes y el 72 % de los ordenadores del mundo”, dice el reporte.

Los otros negocios de Trump que lanzó durante sus mandatos

La entrada en el sector de la telefonía móvil es el último paso de diversificación de la familia Trump en los últimos años.

A principios de 2021, Donald Trump lanzó Trump Media and Technology Group, propietaria de la plataforma Truth Social, que pronto planea introducir nuevos productos de inversión.

Horas antes de su toma de posesión en enero, Trump lanzó su propia criptomoneda personal, $TRUMP.

Funcionarios del gobierno de Trump han desestimado las preguntas sobre el conflicto de intereses, ya que Trump busca hacer dinero mientras sirve como presidente, pero los críticos advierten que el nuevo teléfono y servicio celular de Trump plantean una serie de cuestiones éticas.

Las empresas y fabricantes de teléfonos rivales podrían enfrentarse a un dilema si ofrecen un teléfono o servicio más barato, señaló a CBS News, Robert Weissman, copresidente de Public Citizen, una organización defensora de los derechos de los consumidores.

Y si el teléfono está fabricado con piezas de origen extranjero, se plantea la cuestión de si la empresa podría obtener una exención de los aranceles que impuso Trump, comentó Weissman.

Por ejemplo, el presidente criticó a la empresa Apple el mes pasado porque planeaba fabricar la mayoría de sus iPhones en la India, y amenazó con imponer un arancel del 25% a los dispositivos a menos que el gigante tecnológico empezara a fabricar los teléfonos en el país.

Trump Mobile "amenaza con ser una verdadera distorsión de la economía en torno a la marca Trump", dijo Weissman. "Mi mensaje a los estadounidenses trabajadores es que no caigan ante esta estratagema de marketing".

