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El drama de familias migrantes separadas por ICE define la foto del año en el World Press Photo 2026

La fotógrafa estadounidense Carol Guzy señaló que el premio pone en relieve no solo el sufrimiento de muchas familias en circunstancias similares, sino también su dignidad y capacidad de resistencia ante la adversidad

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Por:N+ Univision
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La imagen que documenta la separación de una familia migrante ecuatoriana en Estados Unidos fue distinguida con el máximo reconocimiento del World Press Photo 2026, uno de los certámenes más prestigiosos del fotoperiodismo mundial.

La fotografía fue capturada por la estadounidense Carol Guzy y muestra un momento de profunda carga emocional, ya que logró capturar el instante en que un padre es detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) tras una audiencia migratoria en Nueva York, en agosto de 2025.

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La foto más desgarradora del año

La escena, tomada dentro de un edificio federal donde se permitió el acceso a la prensa de manera excepcional, refleja el impacto humano de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. En la imagen se observa a las hijas del detenido llorando y aferrándose a su padre, mientras su madre presencia la situación con evidente angustia. La fotógrafa señaló que el premio pone en relieve no solo el sufrimiento de muchas familias en circunstancias similares, sino también su dignidad y capacidad de resistencia ante la adversidad.

Fotografía ganadora del premio World Press Photo 2026 llamada "Separados por el ICE" capturada por la fotógrafa estadounidense Carol Guzy para el Miami Herald.
Fotografía ganadora del premio World Press Photo 2026 llamada "Separados por el ICE" capturada por la fotógrafa estadounidense Carol Guzy para el Miami Herald.
Imagen World Press Photo


"No es el papel de la prensa juzgar. Tratamos de dejar los prejuicios en la puerta y simplemente hacer la cobertura de la manera más precisa y justa posible. Pero siento que a veces las imágenes también amplifican las voces de la justicia. Y espero, como mínimo, crear conciencia y tal vez sacudir a la gente de su complacencia, porque esto se está convirtiendo en una nueva normalidad en los Estados Unidos. Y sigue escalando de muchas maneras, no solo en los tribunales, sino en las calles", afirmó Guzy.

Con más de siete décadas de trayectoria, el concurso evaluó más de 57 mil fotografías enviadas por miles de profesionales de más de 140 países. Además de la obra ganadora, el jurado reconoció como finalistas imágenes que retratan la crisis humanitaria en Gaza y la lucha judicial de mujeres indígenas en Guatemala, ampliando el enfoque hacia otras problemáticas globales de alto impacto social.

Video ¿Seguirán los operativos de ICE?
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