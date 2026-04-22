Gobierno de Estados Unidos John C. Phelan deja el cargo como secretario de la Marina y Hung Cao queda al frente Hung Cao queda al frente de la Marina de EEUU de manera interina.

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El secretario de la Marina de Estados Unidos, John C. Phelan, dejó su cargo con efecto inmediato.

El anuncio fue confirmado por el asistente del secretario de Defensa para Asuntos Públicos, Sean Parnell, quien indicó que el subsecretario de la Marina, Hung Cao, asumirá el puesto de manera interina.

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“En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan por su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos”, señaló Parnell en X.

La salida de Phelan se produce en medio de una transición en la estructura de mando civil de la Marina, mientras la administración no ha detallado públicamente los motivos de su renuncia ni el plazo en que se definirá un reemplazo permanente.

Por ahora, Hung Cao quedará al frente de la institución naval mientras se determina la designación del próximo titular.

Phelan es reconocido como uno de los mayores coleccionistas de arte en Estados Unidos y anteriormente encabezó una importante firma de inversión privada.

Además, ha sido un donante relevante del Partido Republicano, con aportaciones que superan los 1.8 millones de dólares destinadas a campañas de candidatos del partido.

Su nombre también apareció en el registro de pasajeros de un vuelo del avión privado vinculado a Jeffrey Epstein.