Infancia Bebé abandonada en Times Square: policía busca al padre tras hallazgo en Nueva York Según las primeras investigaciones, el principal sospechoso es el padre de la niña, quien habría sido la última persona vista con ella antes de que fuera abandonada el martes 21 de abril

Video Bebé de seis meses es abandonada en su cochecito en Times Square

Un desgarrador hallazgo ocurrió la noche del martes 21 de abril de 2026, poco después de las 11:00 de la noche, cuando las autoridades respondieron a una llamada de emergencia que alertaba sobre la presencia de una bebé de seis meses sola en la intersección de West 44th Street y Seventh Avenue, en Nueva York.

Al llegar al lugar, agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) encontraron a la niña dentro de un cochecito, consciente y alerta, sin signos visibles de haber sufrido daño físico, aunque en condición de abandono.

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De inmediato, la menor fue trasladada a un hospital cercano para su evaluación médica, donde fue reportada en condición estable, lo que alivió parcialmente la preocupación inicial de las autoridades y transeúntes que presenciaron el operativo.

Según las primeras investigaciones, el principal sospechoso es el padre de la niña, quien habría sido la última persona vista con ella antes de que fuera abandonada. Las autoridades indicaron que el hombre podría haber tomado a la menor tras una disputa con la madre.

El espacio que eventualmente se convertirá en escenario se observa en construcción en el TSX Broadway, el jueves 29 de octubre de 2020, en Times Square, Nueva York. (Foto AP/Mary Altaffer) Imagen Mary Altaffer/AP

Asimismo, la policía señaló que el individuo presuntamente empujó el cochecito, lo volcó en la acera y posteriormente huyó del lugar, dejando a la bebé sola en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Las autoridades creen que el sospechoso es una persona sin hogar que frecuenta el área de Times Square, por lo que se ha intensificado la búsqueda mediante la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos en la zona.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos, pero el caso está siendo investigado como abandono infantil e interferencia de custodia, delitos que podrían acarrear consecuencias legales graves para el responsable.