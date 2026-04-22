Noticias Globo aerostático con 13 personas a bordo aterriza de emergencia en jardín de California La aeronave cayó directo en el patio trasero de 10 pies de ancho de Hunter Perrin, un vecino de Temecula quien contó que no se había percatado del aterrizaje hasta que un vecino tocó en su puerta.

Video Un globo aerostático realiza un aterrizaje de emergencia en el patio de una casa

El pequeño jardín trasero de una vivienda en Temecula, California, se convirtió en la pista de aterrizaje de un globo aerostático con 13 personas a bordo, incluido el piloto, el cual tuvo que descender de emergencia por la falta de combustible.

La aeronave cayó directo en el patio trasero de 10 pies de ancho de Hunter Perrin, un vecino de Temecula quien contó a la agencia The Associated Press que no se había percatado del aterrizaje hasta que un vecino tocó en su puerta para contarlo sobre lo que había llegado a su jardín.

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Jenna Perrin, esposa de Hunter, detalló que el globo no causó ningún daño a su casa ni a sus árboles, sino que pasaron rozando la acera de su casa, “fue increíble, fue como sacado de un cuento de hadas de Disney”, dijo la mujer.

Brianna Avalos, su esposo y el resto de sus acompañantes corrieron con suerte. La pareja y su familia celebraban su décimo aniversario a bordo del globo aerostático de color azul y estrellas doradas y la imagen de una luna creciente, cuando el piloto les informó que tenían que hacer un aterrizaje de emergencia.

El globo aerostático se estaba quedando sin combustible y un cambio en los vientos habían orillado al descenso y posterior aterrizaje en el jardín de la familia Perrin.

El piloto hizo bajar a los pasajeros, volvió a elevarse y luego aterrizó a poca distancia en la calle, donde fue desmantelado.

“Al principio pensé: ‘¡Dios mío! ¡Estamos en un patio trasero! ¡Esto es una locura!’”, declaró Avalos a KABC-TV.

Denni Barrett, propietario de Magical Adventure, que ofrece los paseos en globo, se negó a identificar al piloto, pero señaló que había “ejercido un gran criterio” e “hizo lo correcto”.