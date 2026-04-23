Noticias Un paseo, un cráneo y un misterio: el hallazgo de los restos de tres niños que conmociona a Memphis Las autoridades estiman que los huesos corresponderían a niños de entre 3 y 7 años, y que habrían permanecido en el lugar durante varios años

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Un descubrimiento ocurrido en marzo en Memphis derivó en una investigación que ha estremecido a las autoridades y a la comunidad: restos humanos que pertenecerían a, al menos, tres niños pequeños fueron localizados en una zona boscosa del sureste de la ciudad.

De acuerdo con la jefa del Departamento de Policía de Memphis, Cerelyn Davis, el caso inició el 8 de marzo, cuando una persona que paseaba a su perro encontró lo que parecía ser un cráneo en el área de Hickory Hill.

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Tras el reporte, investigadores de la unidad de homicidios y personal de la Oficina del Médico Forense del Condado de Shelby realizaron búsquedas en la zona, donde en semanas posteriores localizaron más fragmentos óseos.

Las autoridades estiman que los restos humanos corresponderían a niños de entre 3 y 7 años, y que habrían permanecido en el lugar durante varios años.

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Las víctimas no han sido identificadas

Las autoridades continúan trabajando para determinar la identidad de los menores y esclarecer las circunstancias de sus muertes. Hasta el momento, no se han encontrado objetos adicionales en la zona, más allá de los huesos.

La búsqueda sigue activa y es tratada como una escena del crimen, con la participación de alrededor de 170 personas, incluidos equipos locales, estatales y federales, entre ellos el FBI.

Según la policía, la revisión de reportes recientes de personas desaparecidas en la zona no ha dado coincidencias, por lo que existe la posibilidad de que los niños no sean originarios de Memphis.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a avanzar en el caso, mientras continúan las labores para esclarecer este hecho que ha sido calificado por las autoridades como "perturbador".