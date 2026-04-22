Congreso Candidatos al Congreso de EEUU son sancionados por apostar a sus propias campañas en mercado digital La plataforma de predicciones Kalshi sancionó a candidatos al Congreso por apostar a sus propias campañas.

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Tres candidatos al Congreso han sido acusados de apostar al resultado de sus propias elecciones en el mercado de predicciones Kalshi, el cual anunció el miércoles que multó y suspendió a los tres hombres de su plataforma por un periodo de cinco años.

Este constituye el caso de alto perfil más reciente de presunto uso de información privilegiada en mercados de predicciones —incluyendo a Kalshi y Polymarket—, los cuales han suscitado un escrutinio bipartidista por parte del Congreso, así como llamamientos a imponer regulaciones más estrictas sobre los sitios web donde las personas pueden apostar dinero a prácticamente cualquier cosa.

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Los documentos disciplinarios de Kalshi identificaron a Mark Moran, quien se postula como candidato independiente en la contienda por el Senado de los EEUU en Virginia; a Ezekiel Enriquez, quien compitió en las primarias republicanas de Texas por un escaño en la Cámara de Representantes de los EEUU; y a Matt Klein, un senador estatal demócrata que aspira a un escaño en la Cámara de Representantes por Minnesota.

Tanto Klein como Enriquez realizaron apuestas por un monto inferior a 100 dólares relacionadas con su "propia candidatura", según informó Kalshi. Por su parte, Moran declaró en las redes sociales que "apostó 100 dólares a sí mismo".

Moran se negó a llegar a un acuerdo con Kalshi y recibió la multa más elevada, superior a los 6,200 dólares; en cambio, Klein y Enriquez sí alcanzaron acuerdos y enfrentan sanciones de más de 530 y 780 dólares, respectivamente, según indicó la empresa. Todos ellos fueron suspendidos de la plataforma Kalshi por un periodo de cinco años. Dichos acuerdos se establecieron con la empresa, y no con ninguna agencia gubernamental de supervisión ni con las fuerzas del orden.

Lejos de negar las acusaciones, Moran recurrió el miércoles a las redes sociales para afirmar que realizó las apuestas con el fin de llamar la atención sobre el asunto.

"Vivimos en un país destruido por el vicio, algo a lo que Kalshi contribuye directamente", escribió Moran en la plataforma X, añadiendo que el objetivo de su operación era "poner de relieve cómo esta empresa está destruyendo a los hombres jóvenes".

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Klein también confirmó los hallazgos de Kalshi en una publicación realizada el miércoles en las redes sociales. La apuesta de 50 dólares que realizó en octubre fue la primera vez que utilizaba un mercado de predicciones —explicó en un comunicado publicado en X—, y lo hizo porque sentía "curiosidad por saber cómo funcionaba".

"Fue un error y pido disculpas", escribió, señalando que dicha experiencia le dejó claro que estos mercados requieren una mayor regulación.

Enriquez —conocido como Zeke— perdió su contienda por un escaño en la Cámara de Representantes a principios de marzo, al obtener menos del dos por ciento de los votos. No se pudo localizar de inmediato la información de contacto de Enriquez para solicitar comentarios.