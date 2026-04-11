Irán Buques de guerra de EEUU cruzan el estrecho de Ormuz por primera vez desde que empezó la guerra “Hoy hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar la libre circulación del comercio”, informó el almirante Brad Cooper

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Este sábado 11 de abril del 2026, dos buques de guerra de Estados Unidos atravesaron el estrecho de Ormuz para restablecer el paso por esta vía, después de que Irán lo bloqueara el pasado 28 de febrero tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel.

A través de su cuenta de X, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos ( CENTCOM) confirmaron que comenzaron a establecer las condiciones para garantizar que el estrecho esté completamente libre de minas marinas colocadas previamente por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

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“Hoy hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo y pronto compartiremos esta ruta segura con la i ndustria marítima para fomentar la libre circulación del comercio”, informó el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

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Trump anuncia el desbloqueo del estrecho de Ormuz

Asimismo, a través de su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump mencionó que había iniciado el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a “todos los países del mundo”, los cuales incluyen China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y otros.

"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", recalcó.

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El desbloqueo se hizo sin colaboración de Irán

De acuerdo con el medio estadounidense Axios, la operación de los buques USS Frank E. Peterson (DDG 121) y USS Michael Murphy (DDG 112) transitó por el estrecho de Ormuz sin coordinación de las autoridades iraníes y, a pesar de ello, no se reportó ningún incidente.

El paso de los barcos tiene como fin brindar confianza a los demás buques mercantes para que vuelvan a retomar sus operaciones a través del estrecho de Ormuz.

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Trump dice que no tiene "ni idea" de cómo van las conversaciones con Irán

El mandatario estadounidense dijo en entrevista con NewsNation que desconocía el éxito que podrían tener las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, lideradas por Vance y Qalibaf.

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Al preguntarle cómo se abordarían dichas conversaciones, Trump contestó que no tenía idea.

Además, recalcó el presidente de los Estados Unidos que pronto se sabrá si la República Islámica realmente está actuando de buena fe.

También comentó que el gobierno de Estados Unidos sabía dónde habían colocado las minas en el estrecho de Ormuz, por lo que el ejército las estaba retirando.

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