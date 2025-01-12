Compra de casa en EEUU: estos serán los 10 lugares 'más buscados' en 2025, según Zillow

Si comprar una casa es uno de tus propósitos de fin de año, además del vecindario, el número de habitaciones y la cercanía de las escuelas, debes tener en cuenta cuáles son los lugares en los que en este 2025 va a ser más difícil hacerse de una vivienda.

Un reporte reciente de la empresa inmobiliaria Zillow encontró que los mercados de vivienda serán más competitivos en varias regiones del noreste de Estados Unidos, así como en el sur y el oeste del país, al volverse más deseados por los compradores. En todo Estados Unidos, Zillow prevé un alza lenta pero constante tanto del valor de la vivienda como de las ventas en 2025.

Aunque la asequibilidad y las cambiantes tasas hipotecarias son factores importantísimos a la hora de evaluar la compra de una vivienda, estos otros factores también incidirían entre los potenciales compradores. Echa un vistazo al listado de los 10 lugares 'más deseados' para comprar una vivienda, de acuerdo con Zillow.

Estos son los 10 lugares donde crecería el interés por comprar casa este 2025

1. Buffalo, Nueva York

2. Indianápolis, Indiana

3. Providence, Rhode Island

4. Hartford, Connecticut

5. Philadelphia, Pensilvania

6. St. Louis, Missouri

7. Charlotte, Carolina del Norte

8. Kansas City, Missouri

9. Richmond, Virginia

10. Salt Lake City, Utah

¿A qué se debe que estos lugares sean más atractivos para comprar una casa?

Hay varios factores para que los compradores se sientan más atraídos por ciertos lugares, dijo el reporte de Zillow. Por ejemplo, por segundo año consecutivo, Buffalo en Nueva York, ocupa el primer puesto de la lista. La empresa señaló la relativa asequibilidad de la ciudad y el mercado laboral como los factores que impulsan el mercado inmobiliario de la zona.

Buffalo podría ver una afluencia de nuevos trabajadores que se trasladan a la ciudad, dijo Skylar Olsen, economista jefe de Zillow. Como resultado, los precios de la vivienda de Buffalo se prevé que suban un 2.8% en 2025 tras reportar un avance del 5.8% el año pasado, según el informe.

El segundo mercado en tendencia, según Zillow, será Indianápolis. La ciudad, al igual que otras ciudades del Medio Oeste que ocupan los primeros puestos de la lista, tiende a tener “precios de la vivienda y costos de alquiler inferiores a la media”, lo que ha impulsado la competencia por los compradores.

La asequibilidad es un punto crucial para los compradores, dijo la empresa. Otras áreas metropolitanas del mismo tipo, como Providence, Hartford y Filadelfia, también ocupan los primeros puestos de la lista debido a los precios de las viviendas.

¿Qué lugares serán más asequibles para comprar vivienda en 2025?

Los compradores con la apertura para buscar en otros lugares podrían encontrar condiciones más favorables. Zillow prevé que los precios de la vivienda bajen en varias ciudades en 2025, entre ellas Nueva Orleans, San Francisco, San José y Austin. Por ejemplo, Zillow anticipa que el valor medio de la vivienda caiga un 3.8% en 2025 en Nueva Orleans.

Estos mercados se caracterizan por la debilidad de las presiones demográficas y del mercado laboral en relación con el entorno inmobiliario. “En mercados menos competitivos tienes mucho más tiempo para tomar tu decisión, las viviendas pasan más tiempo en el mercado y hay más disponibles”, dijo Olsen.

Para hacer sus predicciones, Zillow revisó múltiples factores, incluida la rapidez con la que se han vendido las viviendas y su propia previsión de crecimiento del valor de la vivienda en las 50 ciudades más pobladas del país.

