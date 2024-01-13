La semana en video: El nuevo programa para llegar de manera legal y segura a EEUU y el desplome de la avioneta de Christian Oliver

Video Estas son las poderosas y avanzadas armas con que EEUU y Reino Unido atacaron a los hutíes en Yemen

Ell actor Christian Oliver, quien apareció en películas como Indiana Jones, murió esta semana en un accidente de avioneta en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. Su esposa y sus hijas, quienes viajaban con él, también fallecieron.

Mientras las autoridades investigan las causas, a través de redes sociales comenzó a circular un video en el que aparece la aeronave en el momento del desplome.

PUBLICIDAD

También en los últimos días se registró un inusual tornado en Florida que a su paso por una zona habitacional comenzó a sacar chispas. Las imágenes quedaron grabadas en video. Además se dio a conocer el caso de un sacerdote que destruye con un hacha la imagen de una virgen.

Estos son los videos más vistos en la semana en Univision Noticias:

1.- Nuevo programa del gobierno permite a migrantes llegar de manera legal y segura a EEUU: ¿cómo funciona?

Con la intención de disminuir el creciente flujo migrantes indocumentados por la frontera, el gobierno federal lanzó el programa ‘Movilidad Segura’, que permite un ingreso legal y seguro a Estados Unidos a quienes lo soliciten y cumplan todos los requisitos.

La página digital del programa, movilidad segura.org, explica que las personas refugiadas y migrantes elegibles “serán consideradas para programas de admisión de refugiados y humanitarios, y otras vías de admisión legal a Estados Unidos u otros países que puedan ofrecer estas oportunidades”.

En este video te explicamos en qué consiste:

Video Nuevo programa del gobierno permite a migrantes llegar de manera legal y segura a EEUU: ¿cómo funciona?

2.- El momento en que se desploma la avioneta donde viajaba el actor de Indiana Jones Christian Oliver y sus hijas

Imágenes de un testigo registraron el momento cuando la avioneta que transportaba al actor Christian Oliver, junto a sus hijas de 10 y 12 años, se desploma y cae al mar en la costa de una isla del Caribe.

Todos los tripulantes de la aeronave fallecieron y las autoridades investigan la causa del accidente.

Este es el video del momento:

PUBLICIDAD

3.- Las primeras imágenes de la tormenta invernal que pasa por el noreste de EEUU

Una buena parte de la Costa Este de EEUU se convirtió el fin de semana pasado en el epicentro de la primera tormenta invernal del año en Estados Unidos. A su paso, ocasionó la interrupción de viajes y provocó cortes de energía.

Esta tormenta acumuló hasta 12 pulgadas (un pie) de nieve a varias partes del Noreste este sábado y domingo. El NWS declaró una alerta por tormenta invernal para partes de Massachusetts y Rhode Island. EL panorama era similar en partes de Maine y New Hampshire y un poco menos en áreas de Vermont.

Estas son las primeras imágenes:

Video Las primeras imágenes de la tormenta invernal que pasa por el noreste de EEUU

4.- Pastor de iglesia bautista destruye con un hacha una imagen de la Virgen de Guadalupe y despierta indignación

Un video que se ha hecho viral en redes sociales muestra a un pastor destruyendo imágenes de la Virgen de Guadalupe y de la Santa Muerte con un hacha en medio de las ovaciones del recinto que lo observa en Tamaulipas, México.

El acto ha iniciado un debate en redes sociales entre quienes lo consideran una falta de respeto y quienes creen que se enmarca en la libertad de culto.

Mira aquí las imágenes:

Video Pastor de Iglesia Bautista destruye con un hacha una imagen de la Virgen de Guadalupe y despierta indignación

5.- Así fue el aparente tornado que sacó ‘chispas’ en Florida

Usuarios de redes sociales capturaron el momento en que un aparente tornado o nube en forma de embudo atravesó una zona habitacional y sacó chispas de electricidad a su paso.

Así fue el momento:

Video Así fue el presunto tornado que sacó ‘chispas’ en Florida

6.- Qué es el ‘house hacking’, la estrategia de muchos latinos para poder pagar su hipoteca

Es una estrategia que puede ayudarte a pagar tu crédito hipotecario y se da cuando una persona arrienda parte de la vivienda en la que reside y con esa renta paga una parte o toda su hipoteca.

PUBLICIDAD

Un experto de Zillow nos explica más: