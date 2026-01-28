Pam Bondi en Minneapolis: Anuncia arrestos de "alborotadores" por agredir a agentes federales
La fiscal general de EEUU, Pam Bondi informó en sus redes sociales que se encuentra en la ciudad de Minneapolis y lanzó una advertencia.
La fiscal de Estados Unidos, informó en su cuenta de X, que hoy se encuentra en Minneapolis, en donde se llevaron a cabo arrestos de personas que calificó de "alborotadores", ya que se resistieron y han obstaculizado su trabajo, acusó.
Agentes federales arrestaron a 16 alborotadores de Minnesota por presuntamente agredir a agentes federales del orden público
Advirtió que habrá más arrestos y lanzó el siguiente mensaje:
Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: NADA impedirá que el presidente Trump y este Departamento de Justicia hagan cumplir la ley
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 28, 2026
Pam Bondi en Minnesota
Esto se da en el contexto de las redadas antiinmigrantes, y protestas por la violencia que se ha ejercido en ellas por parte de ICE y de agentes de la Patrulla Fronteriza, que ha dejado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses Renne Good y Alex Pretti.
También después de que el presidente Donald Trump entablara conversaciones con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz , las cuales calificaron de productivas. Además, se dio a conocer la salida del jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y algunos de sus agentes de Minnesota y en su lugar llegó el zar fronterizo Tom Homan, quien ayer se reunió con autoridades.