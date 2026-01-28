protestas en Minneapolis Pam Bondi en Minneapolis: Anuncia arrestos de "alborotadores" por agredir a agentes federales La fiscal general de EEUU, Pam Bondi informó en sus redes sociales que se encuentra en la ciudad de Minneapolis y lanzó una advertencia.

Video Detalles de la tensa audiencia de Pam Bondi en el Senado: se negó a hablar del caso Epstein

La fiscal de Estados Unidos, informó en su cuenta de X, que hoy se encuentra en Minneapolis, en donde se llevaron a cabo arrestos de personas que calificó de "alborotadores", ya que se resistieron y han obstaculizado su trabajo, acusó.

Agentes federales arrestaron a 16 alborotadores de Minnesota por presuntamente agredir a agentes federales del orden público



Advirtió que habrá más arrestos y lanzó el siguiente mensaje:

Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: NADA impedirá que el presidente Trump y este Departamento de Justicia hagan cumplir la ley

MINNESOTA ARRESTS — I am on the ground in Minneapolis today. Federal agents have arrested 16 Minnesota rioters for allegedly assaulting federal law enforcement — people who have been resisting and impeding our federal law enforcement agents.



We expect more arrests to come.



I’ve… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 28, 2026

Pam Bondi en Minnesota

PUBLICIDAD

Esto se da en el contexto de las redadas antiinmigrantes, y protestas por la violencia que se ha ejercido en ellas por parte de ICE y de agentes de la Patrulla Fronteriza, que ha dejado la muerte de dos ciudadanos estadounidenses Renne Good y Alex Pretti.