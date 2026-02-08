Donald Trump revela que el presidente de China, Xi Jinping, visitará la Casa Blanca a finales del 2026
Donald Trump anunció que recibirá a Xi Jinping en la Casa Blanca a finales de año y confirmó que viajará a China en abril, en el marco de una relación que calificó como “muy buena” entre las dos potencias.
El presidente Donald Trump afirmó en una entrevista emitida el domingo que recibirá a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca hacia "finales de año".
"Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año", dijo Trump en una entrevista grabada el miércoles con la cadena NBC y emitida íntegramente el domingo.
"Estos son los dos países más poderosos del mundo y tenemos una relación muy buena", añadió el mandatario republicano, quien reafirmó que viajará a China en abril.
En el anuncio, afirmaron que trataron temas como Ucrania, el fentanilo y la compra de soja estadounidense.
Se reúne Trump con mandatarios
Donald Trump, ha sostenido recientemente encuentros con varios líderes. Por ejemplo, se reunió el 8 de febrero de 2026 con el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Durante el encuentro abordaron temas como seguridad, migración, combate al narcotráfico, inversión y comercio bilateral, además de destacar una cooperación estrecha entre ambos gobiernos.
Asimismo, Trump también se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, en un intento por recomponer una relación marcada previamente por tensiones diplomáticas.
Tras el encuentro, Petro afirmó que se restableció un “diálogo directo y franco” entre ambos países y que las diferencias se tratarán “desde el respeto mutuo”, mientras que la agenda incluyó temas como la lucha contra el narcotráfico, la situación regional y la cooperación energética.
