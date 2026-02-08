Donald Trump

Donald Trump revela que el presidente de China, Xi Jinping, visitará la Casa Blanca a finales del 2026

Donald Trump anunció que recibirá a Xi Jinping en la Casa Blanca a finales de año y confirmó que viajará a China en abril, en el marco de una relación que calificó como “muy buena” entre las dos potencias.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Trump hablará con Xi Jinping para concluir acuerdo sobre TikTok: resumen de las noticias del día

El presidente Donald Trump afirmó en una entrevista emitida el domingo que recibirá a su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca hacia "finales de año".

"Él va a venir a la Casa Blanca, sí, hacia finales de año", dijo Trump en una entrevista grabada el miércoles con la cadena NBC y emitida íntegramente el domingo.

PUBLICIDAD

"Estos son los dos países más poderosos del mundo y tenemos una relación muy buena", añadió el mandatario republicano, quien reafirmó que viajará a China en abril.

Más sobre Donald Trump

Trump apuesta por mantener altos los precios de la vivienda pese a inquietud de votantes
7 mins

Trump apuesta por mantener altos los precios de la vivienda pese a inquietud de votantes

Estados Unidos
Trump y "Tito" Asfura se reúnen en Mar-a-Lago; acuerdan ir contra el narco y la inmigración ilegal
1 mins

Trump y "Tito" Asfura se reúnen en Mar-a-Lago; acuerdan ir contra el narco y la inmigración ilegal

Estados Unidos
Corte de apelaciones confirma política de Donald Trump de encarcelar a inmigrantes sin fianza
3 mins

Corte de apelaciones confirma política de Donald Trump de encarcelar a inmigrantes sin fianza

Estados Unidos
Trump envía a su representante al portaaviones Abraham Lincoln en medio de diálogo nuclear entre EEUU e Irán
2 mins

Trump envía a su representante al portaaviones Abraham Lincoln en medio de diálogo nuclear entre EEUU e Irán

Estados Unidos
Donald Trump respalda la fusión entre las televisoras Nexstar y Tegna
1 mins

Donald Trump respalda la fusión entre las televisoras Nexstar y Tegna

Estados Unidos
¿Cómo planea Trump pasar el medio tiempo del Super Bowl luego de la polémica por la presentación de Bad Bunny?
2 mins

¿Cómo planea Trump pasar el medio tiempo del Super Bowl luego de la polémica por la presentación de Bad Bunny?

Estados Unidos
Trump dice que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: 'No lo vi completo'
1 mins

Trump dice que no se disculpará por publicar video racista de los Obama: 'No lo vi completo'

Estados Unidos
Trump entregará 39.1 MDD a Mississippi tras los daños que dejó la tormenta invernal
2 mins

Trump entregará 39.1 MDD a Mississippi tras los daños que dejó la tormenta invernal

Estados Unidos
Trump firma decreto para aumentar importaciones de carne de res argentina
2 mins

Trump firma decreto para aumentar importaciones de carne de res argentina

Estados Unidos
¿Qué anunció hoy Estados Unidos en contra de Irán? Esto hará para frenar represiones en el país de Medio Oriente
2 mins

¿Qué anunció hoy Estados Unidos en contra de Irán? Esto hará para frenar represiones en el país de Medio Oriente

Estados Unidos

En el anuncio, afirmaron que trataron temas como Ucrania, el fentanilo y la compra de soja estadounidense.

Se reúne Trump con mandatarios

Donald Trump, ha sostenido recientemente encuentros con varios líderes. Por ejemplo, se reunió el 8 de febrero de 2026 con el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Video Díaz-Canel pide más sacrificios y habla de apoyo externo en medio de apagones en Cuba


Durante el encuentro abordaron temas como seguridad, migración, combate al narcotráfico, inversión y comercio bilateral, además de destacar una cooperación estrecha entre ambos gobiernos.

Asimismo, Trump también se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca, en un intento por recomponer una relación marcada previamente por tensiones diplomáticas.

Tras el encuentro, Petro afirmó que se restableció un “diálogo directo y franco” entre ambos países y que las diferencias se tratarán “desde el respeto mutuo”, mientras que la agenda incluyó temas como la lucha contra el narcotráfico, la situación regional y la cooperación energética.
FTA

Video Donald Trump y Gustavo Petro: Las imágenes del encuentro de los presidentes de EEUU y Colombia
Relacionados:
Donald TrumpNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX