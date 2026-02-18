Usuarios reportan la caída de X este miércoles 18 de febrero, ¿qué pasó con la red social?
La página de Down Detector confirmó que cientos de usuarios están experimentando problemas en la publicación de sus mensajes y otros contenidos en la red social X del magnate Elon Musk.
Video UE investiga a Grok, el chatbot de X, por crear imágenes sexualizadas de personas reales sin permiso
Usuarios de la red social X, antes Twitter, reportaron problemas en la operación de la plataforma.
La página de Down Detector confirmó que miles de usuarios están experimentando problemas en la publicación de sus mensajes en la red social X, del magnate Elon Musk.
Información en desarrollo...
TLS
Relacionados: