Noticias

Usuarios reportan la caída de X este miércoles 18 de febrero, ¿qué pasó con la red social?

La página de Down Detector confirmó que cientos de usuarios están experimentando problemas en la publicación de sus mensajes y otros contenidos en la red social X del magnate Elon Musk.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video UE investiga a Grok, el chatbot de X, por crear imágenes sexualizadas de personas reales sin permiso

Usuarios de la red social X, antes Twitter, reportaron problemas en la operación de la plataforma.

Más sobre Noticias

¿Hay una niña mexicana en los archivos de Epstein? Demócrata revela que supuesta red de tráfico llegaba a México
3 mins

¿Hay una niña mexicana en los archivos de Epstein? Demócrata revela que supuesta red de tráfico llegaba a México

Estados Unidos
Anne Burrell habría dejado una nota antes de su muerte, según el Departamento de Policía de Nueva York
2 mins

Anne Burrell habría dejado una nota antes de su muerte, según el Departamento de Policía de Nueva York

Estados Unidos
¿Cuándo termina la Cuaresma 2026? Hoy inicia la preparación para la Pascua
2 mins

¿Cuándo termina la Cuaresma 2026? Hoy inicia la preparación para la Pascua

Estados Unidos
‘Coyotes’ cambiaron de ruta: Traficantes de personas ahora intentan llegar por Canadá
2 mins

‘Coyotes’ cambiaron de ruta: Traficantes de personas ahora intentan llegar por Canadá

Estados Unidos
Caso Juan Nicolás: ¿Es legal deportar a un bebé enfermo? Experto analiza Acuerdo Flores y los derechos de menores
2 mins

Caso Juan Nicolás: ¿Es legal deportar a un bebé enfermo? Experto analiza Acuerdo Flores y los derechos de menores

Estados Unidos
Nueva vacuna contra la influenza: Así es la tecnología del Premio Nobel que usa el fármaco
2 mins

Nueva vacuna contra la influenza: Así es la tecnología del Premio Nobel que usa el fármaco

Estados Unidos
¿Cuándo se reúnen Trump y Milei? Presidente de Argentina llega en medio de tensiones con China
2 mins

¿Cuándo se reúnen Trump y Milei? Presidente de Argentina llega en medio de tensiones con China

Estados Unidos
¿Hoy se come carne? Inicia la cuaresma 2026 con el Miércoles de Ceniza
2 mins

¿Hoy se come carne? Inicia la cuaresma 2026 con el Miércoles de Ceniza

Estados Unidos
Así describe el FBI al sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie: ¿Cómo es?
1 mins

Así describe el FBI al sospechoso de la desaparición de Nancy Guthrie: ¿Cómo es?

Estados Unidos
Zuckerberg habla sobre adicción de menores de edad a redes sociales: ¿Qué dijo el dueño de Meta?
2 mins

Zuckerberg habla sobre adicción de menores de edad a redes sociales: ¿Qué dijo el dueño de Meta?

Estados Unidos

La página de Down Detector confirmó que miles de usuarios están experimentando problemas en la publicación de sus mensajes en la red social X, del magnate Elon Musk.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...

TLS

Relacionados:
Noticiasred social