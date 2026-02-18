Suicidio

Anne Burrell habría dejado una nota antes de su muerte, según el Departamento de Policía de Nueva York

Revelan que la chef Anne Burrell dejó una carta suicida hallada en su casa de Brooklyn tras su muerte.

A siete meses del fallecimiento de Anne Burrell, la popular chef estadounidense, se informaron nuevos detalles del caso que fue declarado como suicidio, de acuerdo con autoridades neoyorkinas.

Este 18 de febrero, la revista People indicó que obtuvo acceso a un informe del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) en el que se detalla que la mujer, que se quitó la vida a los 55 años, dejó una " nota suicida".

De acuerdo con el medio, el mensaje fue hallado en el dormitorio principal de Burrell, en su casa de Brooklyn, luego de la muerte ocurrida el 17 de junio de 2025.

"La persona en cuestión también descubrió páginas de su diario en la cama de la habitación que denomina como 'suicidas'", agregó People.

Al momento, lo que decía la presunta "nota suicida" no ha sido revelado.

Asimismo, el NYPD agregó que Stuart Claxton, esposo de la chef, "notó que la cama estaba hecha en su habitación, lo cual no es normal", aquella fatídica mañana.

Claxton halló a su esposa en el piso del baño "con un montón de pastillas de venta libre en el suelo" y quiso despertarla "sacudiéndola y dándole bofetadas en la cara", señala la revista, basado en el informe policial.

Ahí fue cuando llamó al 911, pues vio que la chef no reaccionaba.

¿Quién fue Anne Burrell?

Anne Burrell fue una chef de televisión que entrenó a inexpertos culinarios en Worst Cooks in America, conocida por sus platos atrevidos y sabrosos, pero no excesivamente sofisticados, y por su peinado rubio platino de punta.

Graduada del Instituto Culinario de América (CIA), forjó su camino en prestigiosos restaurantes de Italia y Nueva York antes de saltar a la fama en Food Network como la mano derecha de Mario Batali en Iron Chef America.

Su capacidad para transformar a cocineros desastrosos en su programa insignia, Worst Cooks in America, la consolidó como una mentora icónica durante más de 25 temporadas.

La chef falleció en su residencia de Brooklyn y, tras las investigaciones iniciales, la oficina del médico forense de Nueva York dictaminó oficialmente que la causa de muerte fue un suicidio, provocado por una intoxicación aguda debido a los efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina.

En su momento, el NYPD confirmó en sus reportes que Burrell fue hallada sin respuesta y rodeada de numerosos envases de pastillas, descartando de inmediato cualquier indicio de violencia externa o participación de terceros.

Aunque amigos y colegas señalaron que Anne se mostraba activa y entusiasta, incluso asistiendo a clases de comedia la noche anterior, los informes toxicológicos finales publicados en julio de 2025 cerraron el caso como una decisión personal deliberada.

Tras su muerte, Food Network emitió de manera póstuma su última temporada grabada y, para 2026, el programa Worst Cooks in America continuó bajo una nueva conducción, manteniendo secciones especiales en honor a la "maestra de maestros".

Inspiró a miles de chefs a "dominar su propia cocina".
