Ejército de los Estados Unidos Portaviones estadounidense Abraham Lincoln llega a Medio Oriente El Grupo de Ataque está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales, según Centcom.

El portaviones Abraham Lincoln y su escolta llegaron a Medio Oriente, según anunció el ejército estadounidense, que refuerza así su presencia en la zona en medio de la tensión con Irán.

"El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales", escribió en X el Comando Central de Estados Unidos ( Centcom), responsable de las operaciones en Medio Oriente y partes de Asia Central.

La llegada del portaviones Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados se da luego de que el presidente Donald Trump dijo que los barcos se movían a la zona "por si acaso" decide tomar medidas contra Irán.

Trump ha puesto como pretexto un posible ataque contra Irán el asesinato de manifestantes pacíficos y porque Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas de los detenidos en la represión masiva de las manifestaciones.

Irán amaga con una respuesta contundente en caso de sufrir un ataque

Horas antes de la llegada del portaviones estadounidense, el portavoz del ministerio de Defensa de Irán, el general Reza Talaei-Nik, volvió a advertir tanto a Israel como a Estados Unidos sobre cualquier posible ataque, al amagar que este "sería respondido con una respuesta más dolorosa y más decisiva que en el pasado".

La televisión estatal iraní citó a Talaei-Nik y agregó que las amenazas de los dos países requerían que Irán "mantuviera una preparación completa y exhaustiva".

En medio de esa situación, Irán desveló un nuevo cartel en la plaza Enghelab donde amenaza al Lincoln, el cual mostraba un portaviones cubierto de cuerpos y manchado de sangre con la advertencia: "Si siembras vientos, cosecharás tempestades".

Irán todavía se recupera de una guerra de 12 días lanzada por Israel en junio de 2025 en la que sus sistemas de defensa antiaérea sufrieron importantes daños, sus principales líderes militares fueron asesinados y varias instalaciones de enriquecimiento nuclear fueron bombardeados por Estados Unidos.

Además, Irán emitió el domingo un aviso a los pilotos que prohibía a las pequeñas aeronaves privadas volar en su espacio aéreo, con excepciones para la industria petrolera y vuelos médicos de emergencia.

Muchas aerolíneas occidentales comenzaron a evitar por completo el espacio aéreo iraní debido a las tensiones, aunque las aerolíneas árabes del Golfo que vuelan a Moscú todavía utilizan la ruta.

Recordemos que en 2020 un avión comercial ucraniano, las tropas de defensa antiaérea iraníes derribaron la aeronave, lo que cobró la vida de 176 personas a bordo.