México (país) Una deportación con esperanza: los padres de Kevin, con cáncer terminal, podrán finalmente abrazar a su hijo El sueño de Kevin González de abrazar a sus padres nuevamente está cerca de cumplirse, luego de que sus progenitores fueron deportados desde EEUU hacia México, y estos se dirigen hacia Durango, donde los espera su hijo junto con su abuela.

Video "Te amo, mamá": Kevin espera reencuentro con sus padres tras ser deportados

Los padres de Kevin González, el joven mexicano de 18 años con pocos días de vida restantes al padecer un cáncer de colon en fase 4, se encuentan ya en México y están en camino a cumplir el último deseo de su hijo: reencontrarse con ellos y poder abrazarlos.

Norma Ramírez e Isidoro González, padres de Kevin, fueron deportados este viernes hacia México, tras haber sido detenidos en Arizona desde el 14 de abril cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera, luego de haber recibido negativas a pedidos de visados humanitarios.

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Kevin nació en Estados Unidos y permanecía en Chicago para tratarse de la enfermedad. Sus padres asistían impotentes a la imposibilidad de estar con su hijo.

Su abuela recalca que intentaron lograr un visado humanitario aportando los informes médicos. “La mamá necesitaba estar con él”, aseguraba Virginia Amaya. Según el Departamento de Seguridad Nacional, Isidoro cuenta con antecedentes criminales y había sido expulsado del país. Señalan que Anabel también cuenta con deportaciones previas y argumentan que no solicitaron visas humanitarias, sino visas B1/B2, que les fueron negadas al matrimonio mexicano por su historial previo.

Pero este viernes, un equipo de N+ Univision que acompañaba a Kevin pudo mostrarle el momento en que sus padres fueron enviados a México, y no pudo ocultar la emoción por el reencuentro que espera pueda producirse en pocas horas en la vivienda en Durango, México, donde espera a sus padres, junto con su abuela.

Al enterarse de la detención de sus padres, Kevin pidió a su abuela que lo ayudara a regresar a su casa en Durango, para poder ver a sus progenitores, familiares y amigos.

Próximo a cumplir los 19 años, también tiene otro sueño: graduarse del colegio.