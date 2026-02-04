EE.UU. Tierras raras: Las claves de las alianzas anunciadas por EEUU con la UE, México y Japón La administración Trump afirma que quiere crear un bloque comercial de minerales críticos con sus aliados y socios. Utilizaría aranceles para mantener precios mínimos y defenderse del dominio de China.

Video ¿Por qué Trump quiere Groenlandia? Puntos clave para entender el interés y debate internacional

Estados Unidos anunció este miércoles 4 de febrero 2026, una serie de alianzas sobre tierras raras con la Unión Europea, Japón y México, tras una reunión ministerial en Washington que reunió a representantes de una cincuentena de países.

Las tierras raras, 17 metales difíciles de extraer de la corteza terrestre, tienen multitud de aplicaciones: desde vehículos eléctricos hasta discos duros, turbinas eólicas y misiles.

PUBLICIDAD

Su suministro supone una creciente preocupación para los países desarrollados ante el papel dominante de China en el sector.

El jefe de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio, dijo que el suministro de minerales críticos está "muy concentrado en manos de un solo país", lo que significa que puede convertirse en "una herramienta de influencia en la geopolítica" o estar sujeto a interrupciones como las pandemias, afirmó.

En el caso de México, ambos países y socios instauran un plan de acción para desarrollar en 60 días "políticas comerciales coordinadas" que mitiguen las vulnerabilidades de acceso a estos metales, reza un comunicado de la oficina del Representante Comercial (USTR).

El acuerdo contempla un mapeo geológico coordinado para explorar yacimientos, medidas para evitar interrupciones de la cadena de suministros y otros aspectos técnicos.

Los firmantes se comprometen a "aportar más transparencia al mercado" de las tierras raras mediante "el intercambio de información sobre la localización de potenciales yacimientos", añade el texto.

EEUU y un inusual uso de la diplomacia tradicional

El vicepresidente JD Vance, que se define como defensor de la clase trabajadora estadounidense, afirmó que esta iniciativa crearía "puestos de trabajo bien remunerados y cualificados para la mano de obra estadounidense".

Pero queremos asegurarnos de que nuestros amigos y aliados formen parte de esto y de que todos ustedes también estén cubiertos



El incipiente bloque comercial, que pretende abarcar dos tercios de la economía mundial, regularía los precios mínimos de los minerales críticos, por temor a que China pudiera alterar repentinamente los mercados aumentando las exportaciones.

La inversión es casi imposible, y seguirá siéndolo mientras los precios sean erráticos e impredecibles



La decisión de la administración Trump de buscar alianzas y multilateralismo en el tema de las tierras raras es llamativo, dado su desdén por la diplomacia tradicional desde que inició el segundo mandato de Trump en 2025.

PUBLICIDAD

Trump ha prometido utilizar el poderío de Estados Unidos para asegurar la riqueza solo para sí mismo, llegando incluso a coquetear con la idea de invadir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, que no asistió a la reunión del miércoles.

Revisión del T-MEC en puertas

Esta nueva alianza se produce a pocos meses de la revisión formal del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), objeto de enormes tensiones a causa de la política arancelaria del presidente Donald Trump.

Video ¿Es el T-MEC irrelevante?

"El anuncio de hoy demuestra el compromiso compartido de Estados Unidos y México para abordar las distorsiones del mercado global que han dejado vulnerables a interrupciones las cadenas de suministro de minerales críticos de Norteamérica", dijo el comunicado del Representante Comercial, Jamieson Greer.

A medida que nos acercamos a la Revisión Conjunta del T-MEC, este plan de acción es un paso importante para fortalecer la cooperación bilateral



El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, abrieron este miércoles en Washington esta conferencia ministerial sobre las tierras raras a la que asistieron al menos una cincuentena de países.

El papel de la Unión Europea y Japón

En el caso de la Unión Europea y Japón, los dos grandes socios comerciales de Washington, el objetivo es llegar a un memorando de entendimiento en 30 días.

Estados Unidos identificará con México, la UE y Japón los minerales críticos que les interesan y los precios mínimos para su importación.

Los minerales críticos comprenden docenas de materiales como el cobalto, el níquel, el manganeso, el grafito y el litio, así como las "tierras raras", un conjunto de 17 elementos metálicos esenciales para muchos dispositivos de alta tecnología.

PUBLICIDAD

Japón, con su economía de alta tecnología y su turbulenta historia con China, está especialmente preocupado. Esta semana, Japón afirmó haber encontrado potencial en la primera búsqueda de tierras raras en aguas profundas.

"Dado que cualquier interrupción de la cadena de suministro tendría un impacto significativo en la economía mundial, debemos trabajar juntos para abordar este desafío", declaró el alto funcionario japonés Iwao Horii en la reunión.

Horii afirmó que Japón estaba intensificando sus propios esfuerzos a nivel nacional y que "la clave es diversificar las fuentes de suministro".

Rubio, por su parte, destacó en la cita ministerial el papel de uno de los principales aliados de Washington en América Latina y el Caribe.

"Argentina no solamente tiene la capacidad en términos de recursos naturales (...) no solo para Estados Unidos, sino para el mundo", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa.

El país sudamericano "tiene también los conocimientos en procesamiento, que también será críticamente importante", añadió.

China domina a nivel mundial la producción y el procesamiento de esos recursos naturales.

Pekín intentó a finales del año pasado introducir inopinadamente medidas de restricción a las exportaciones de tierras raras, lo que provocó una fulgurante amenaza de aranceles suplementarios por parte de Trump. La crisis se desactivó tras negociaciones entre ambas potencias.