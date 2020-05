Una crisis doble: mujeres denuncian haber sido acosadas por sus caseros al no poder pagar la renta por la pandemia

La pandemia ha supuesto una crisis doble para varias mujeres, algunas de ellas migrantes, que al no poder pagar la renta tras quedar desempleadas, han sido acosadas o agredidas sexualmente por sus caseros, según denuncias hechas en una agencia de Hawái desde los lejanos Indiana o California. También la Fiscalía federal ha recibido "inquietantes" quejas y emprendió una campaña para detener este problema.

Preocupa especialmente que muchas víctimas que son migrantes no reporten este abuso por miedo a quedar en la calle o, peor aún, a que las deporten.

“Si eres una mujer migrante es muy fácil para un casero abusivo tomar ventaja ahora”, advirtió la directora ejecutiva de dicha comisión, Khara Jabola-Carolus, en una entrevista con Univision Noticias. “Estamos muy preocupados porque nunca vimos este tipo de quejas en nuestra oficina (…) No es un problema nuevo, pero quizás la escala actual es mayor porque hay mucha más gente vulnerable”, agregó.

Una de las víctimas denunció que el dueño del apartamento le envió una foto de su órgano sexual cuando ella le notificó en un mensaje de texto que no podía pagar la renta y le preguntó si tenía una propiedad más barata.

En los peores casos, indicó, dos propietarios de apartamentos tocaron indebidamente a sus inquilinas . “El casero básicamente acorraló a la mujer y la agredió sexualmente. Ella tenía miedo incluso de dejar el apartamento por la cuarentena”, describió la funcionaria. “Una agresión sexual siempre es algo malvado, pero le agrega crueldad cuando tomas ventaja y lo haces durante una crisis en la que alguien no tiene un lugar a dónde ir”, lamentó.

"Un comportamiento despreciable e ilegal”

El Departamento de Justicia (DOJ) también ha recibido quejas “inquietantes” contra caseros que buscarían sacar ventaja de esta crisis. La Fiscalía no especificó cuántas ni en qué estados se han registrado estas denuncias. El gobierno federal emprendió esta semana una campaña advirtiendo que enjuiciará con todo el peso de la ley a cada uno de estos infractores.

“Ha habido informes contra propietarios de viviendas que han respondido a las solicitudes de aplazar el pago del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual no deseada. Tal comportamiento es despreciable e ilegal”, señaló el fiscal federal Byung J. Pak en un comunicado.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD en inglés) aseguró, por su parte, que aún no ha detectado algún caso como estos relacionado con la pandemia. Sí precisó que 56 quejas de acoso sexual fueron sometidas por inquilinos desde el 1 de febrero. De estas, 36 acusaciones son investigadas por agencias asociadas y las otras 20 por oficiales de HUD.

“Ninguno de estos casos está marcado como relacionado con el covid-19”, aclaró la dependencia en un comunicado enviado a Univision Noticias. “Estos casos no necesariamente involucran a propietarios o inquilinos, ya que podría haber hostigamiento de una variedad de partes diferentes, incluidas personas de mantenimiento, vecinos, etcétera”, explicó esa dependencia federal.

La crisis que ha generado el coronavirus podría dejar a los inquilinos en una situación vulnerable: 1 de cada 10 estadounidenses no pagó la renta en abril , según la cifra más reciente del Consejo Nacional de Viviendas Multifamiliares; y más de 33 millones de personas ya han pedido el subsidio por desempleo.

A las organizaciones que defienden a los inquilinos no les sorprende enterarse que este problema surge en medio de la pandemia. “Conforme aumente la crisis esto sucederá más en los lugares donde no hay protecciones. Siempre hay una relación de dominio entre los dueños o manejadores y los inquilinos”, dijo a este medio Leonardo Vilchis, director del grupo Unión de Vecinos.

El caso de Betty, una madre indocumentada

Hasta hace cuatro años, Betty, quien pidió no publicar su apellido por su estatus migratorio, se quitó de encima al dueño de un pequeño apartamento en el oeste de Los Ángeles, donde aún vive.

“Una vez le dije que no podía pagar la renta y él me agarró la pierna y me dijo: ‘No te preocupes, veré cómo le hago’”, contó a Univision Noticias.