Llega el segundo pago de la renta en medio de la crisis y muchos todavía no pueden costearla

“Nunca pensé que se fuera a prolongar tanto tiempo. Ahora estoy mal, porque no tengo trabajo. Debo la renta de abril y no podré pagar la de mayo”, dijo Ochoa, de 47 años y originario de Jalisco, en una entrevista con Univision Noticias.

“Esta persona me amenazó de distintas maneras. Una vez me dijo: ‘Quiero que te vayas a ch… a tu madre. O te sales por las buenas o te sales por las malas’”, relata Ochoa, quien dice que el acoso fue escalando hasta llegar a un intento de agresión el lunes pasado. Solo la presencia de la policía y de activistas que se manifestaron frente a la casa calmaron el conflicto con el casero.

“Sería bueno que tuviéramos un tipo de apoyo”, pide Ochoa, quien mantiene a tres hijas que viven en México. “Hay tantas personas en una situación como la mía. No soy de la idea de que me regalen las cosas, jamás he pedido nada. Si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, habría guardado dinero”, dice.