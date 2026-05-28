Washington (estado) Hallan restos de seis de los trabajadores desaparecidos en accidente en fábrica de papel en Washington Las autoridades anunciaron este jueves que hallaron los restos de seis de los nueve trabajadores desparecidos tras el accidente en una fábrica de papel del estado de Washington. La ruptura del tanque de sustancias químicas letales, ocurrida el martes en la empresa Nippon Dynawave Packaging Co., ha devastado la ciudad de Longview, donde muchas familias han trabajado en las fábricas locales durante generaciones.

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Las autoridades anunciaron este jueves que hallaron los restos de seis de los nueve trabajadores desaparecidos en una fábrica de papel del estado de Washington, donde la ruptura de un tanque químico causó un accidente que ha devastado una comunidad en la que muchas familias han trabajado en las fábricas locales durante generaciones.

Las autoridades han afirmado que no hay esperanzas de encontrar supervivientes de la ruptura del tanque ocurrida el martes en la empresa Nippon Dynawave Packaging Co. de Longview, en lo que se considera uno de los accidentes laborales más mortíferos de las últimas décadas en Estados Unidos.

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Antes se había confirmado la muerte de dos trabajadores, con lo que la cifra de fallecidos es de ocho personas de un total de once víctimas. Se presume que los desaparecidos restantes también han fallecido.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Entre los once afectados en la fábrica se encuentran un abuelo que siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera y un joven esposo descrito como desinteresado y cariñoso, según amigos que organizaron colectas de fondos para las familias de las víctimas.

El tanque, parcialmente derrumbado, derramó más de 500,000 galones de una mezcla química altamente corrosiva llamada "licor blanco", que se utiliza para descomponer la madera y convertirla en ciertos tipos de productos de papel.

Los bomberos dijeron el miércoles que la recuperación de los desaparecidos sería lenta y cuidadosa debido a los peligros que representan los productos químicos restantes.

Las autoridades indicaron que la causa del desastre aún se está investigando y que no han dado a conocer los nombres de los fallecidos.

Gilbert Bernal, un abuelo que trabajaba como electricista en la planta, fue la primera muerte confirmada, dijo su amigo Todd Cornwell.

"Era una de las personas más genuinamente buenas que jamás hayas conocido. Te habría dado hasta la camisa que llevaba puesta si la hubieras necesitado. Siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario", dijo Cornwell.

CJ Doran, de 26 años, se encontraba entre los presuntamente fallecidos, según una publicación en GoFundMe verificada por el sitio de financiamiento colectivo.

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Era un esposo que era "el líder espiritual de su familia, la alegría de su hogar y el sustento de la familia", decía la publicación.

La falla del tanque también dejó ocho heridos, incluido un bombero. Algunos sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación, dijeron las autoridades.

La empresa matriz japonesa de la fábrica, Nippon Paper Group, dijo en un comunicado el miércoles que ofrecía sus "más sinceras condolencias y su más sentido pésame a las familias de las víctimas".

Las autoridades informaron el miércoles que el derrame no había contaminado el aire ni el agua potable en Longview y sus alrededores, una ciudad de unos 40,000 habitantes cerca de la frontera de Washington con Oregón que tiene profundos vínculos con las industrias del papel y la madera. Generaciones de familias han trabajado en las fábricas, y muchos residentes que hablaron con The Associated Press tenían familiares o amigos que trabajaban o habían trabajado en la planta de Nippon Dynawave.

Los equipos trabajaban para drenar el agua de las zanjas cercanas a la planta y diluirla antes de bombearla al río Columbia, que pasa junto a la fábrica.