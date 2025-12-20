Jeffrey Epstein Varios archivos del caso Epstein desaparecieron de la web del Departamento de Justicia (incluyendo una foto de Trump) La divulgación de los archivos del caso del delincuente sexual Joffrey Epstein en poder del gobierno quedó aún más incompleta este sábado, luego de que un grupo de archivos relacionados desapareció de la web del Departamento de Justicia. El gobierno publicó este viernes un lote de documentos pero reconoció que no eran todos, pese a una ley que ordenaba hacerlo hasta este viernes.

Video "Era dominante": esta hispana denuncia haber sido víctima de Epstein cuando era una menor de edad

Al menos 16 archivos sobre documentos relacionados con Jeffrey Epstein desaparecieron de la página web del Departamento de Justicia, incluido uno que contiene una fotografía en la que aparece el presidente Donald Trump.

Los archivos desaparecidos, que estaban disponibles el viernes y ya no se podían consultar el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban a mujeres desnudas y una que mostraba una serie de fotografías junto a un aparador y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump, junto a Epstein, Melania Trump y la antigua socia de Epstein, Ghislaine Maxwell.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia no explicó por qué se eliminaron los archivos o si su desaparición fue intencionada. Un portavoz del departamento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que hizo la agencia de noticias AP.

En Internet, la inexplicable desaparición de los archivos alimentó las especulaciones sobre qué se había eliminado y por qué no se había informado al público, lo que agravó la intriga que desde hacía tiempo rodeaba a Epstein y a las poderosas figuras con las que se relacionaba.

Una captura de pantalla de un archivo publicado por el Departamento de Justicia este viernes, que luego dejó de estar disponible en su página web sin previo aviso o razón. Imagen Univision

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron la desaparición de la imagen en la que aparecía una foto de Trump en una publicación en X, y escribieron: "¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense".

El episodio agravó las preocupaciones que ya habían surgido a raíz de la tan esperada publicación de documentos por parte del Departamento de Justicia. Las decenas de miles de páginas que se hicieron públicas ofrecían poca información nueva sobre los delitos de Epstein o las decisiones de la fiscalía que le permitieron eludir graves cargos federales durante años, al tiempo que omitían algunos de los materiales más seguidos, como las entrevistas del FBI con las víctimas y los memorandos internos del Departamento de Justicia sobre las decisiones de imputación.

Escasa información nueva en las revelaciones iniciales

Algunos de los documentos más importantes que se esperaban sobre Epstein no aparecen en las revelaciones iniciales del Departamento de Justicia, que abarcan decenas de miles de páginas.

PUBLICIDAD

Faltan las entrevistas del FBI con las sobrevivientes y los memorandos internos del Departamento de Justicia en los que se examinan las decisiones sobre los cargos, documentos que podrían haber ayudado a explicar cómo veían los investigadores el caso y por qué se permitió a Epstein en 2008 declararse culpable de un cargo relativamente menor de prostitución a nivel estatal.

Las lagunas van más allá. Los registros, cuya divulgación es obligatoria en virtud de una ley aprobada recientemente por el Congreso, apenas hacen referencia a varias figuras poderosas vinculadas desde hace tiempo a Epstein, entre ellas el expríncipe Andrés de Gran Bretaña, lo que reaviva las preguntas sobre quién fue investigado, quién no y en qué medida las revelaciones contribuyen realmente a la rendición de cuentas pública.

Entre las novedades más destacadas se encuentran: información sobre la decisión del Departamento de Justicia de abandonar la investigación sobre Epstein en la década de 2000, lo que le permitió declararse culpable de ese cargo estatal, y una denuncia inédita de 1996 en la que se acusaba a Epstein de robar fotografías de niños.

Las publicaciones hasta ahora se han centrado en imágenes de las casas de Epstein en la ciudad de Nueva York y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, con algunas fotos de celebridades y políticos.

Hay una serie de fotos nunca antes vistas del expresidente Bill Clinton, pero muy pocas de Trump. Ambos han estado relacionados con Epstein, pero desde entonces han renegado de esa amistad. Ninguno de los dos ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein y no hay indicios de que las fotos hayan influido en los procesos penales iniciados contra él.

PUBLICIDAD

A pesar de la fecha límite del viernes fijada por el Congreso para hacer todo público, el Departamento de Justicia dijo que planea publicar los registros de forma continua. Achacó el retraso al largo proceso de ocultar los nombres de los sobrevivientes y otra información identificativa. El departamento no ha dado ninguna indicación de cuándo podrían llegar más registros.

Este enfoque enfureció a algunos acusadores de Epstein y a miembros del Congreso que lucharon para que se aprobara la ley que obligó al departamento a actuar. En lugar de marcar el final de una batalla de años por la transparencia, la publicación de los documentos el viernes fue solo el comienzo de una espera indefinida para conocer el panorama completo de los delitos de Epstein y las medidas tomadas para investigarlos.

"Siento que, una vez más, el Departamento de Justicia y el sistema judicial nos están fallando", dijo Marina Lacerda, quien alega que Epstein comenzó a abusar sexualmente de ella en su mansión de Nueva York cuando tenía 14 años.

Muchos de los registros tan esperados fueron censurados o carecían de contexto.

Los fiscales federales de Nueva York presentaron cargos por tráfico sexual contra Epstein en 2019, pero este murió en la cárcel tras su detención, en lo que fue clasificado como un suicidio.

Los documentos que acaban de hacerse públicos son solo una pequeña parte de los millones de páginas de registros que posee el departamento. Por ejemplo, el fiscal general adjunto Todd Blanche dijo que los fiscales federales de Manhattan tenían más de 3.6 millones de registros de investigaciones sobre tráfico sexual contra Epstein y Maxwell, aunque muchos eran duplicados de material ya entregado por el FBI.

PUBLICIDAD

Muchos de los registros publicados hasta ahora se habían hecho públicos en documentos judiciales, comunicados del Congreso o solicitudes de libertad de información, aunque, por primera vez, estaban todos en un solo lugar y disponibles para que el público los consultara de forma gratuita.

Los que eran nuevos a menudo carecían del contexto necesario o estaban muy censurados. Un documento de 119 páginas marcado como "Gran Jurado-NY", probablemente procedente de una de las investigaciones federales sobre tráfico sexual que dieron lugar a los cargos contra Epstein en 2019 o Maxwell en 2021, estaba completamente censurado.

Los aliados republicanos de Trump se aprovecharon de las imágenes de Clinton, incluidas fotos del demócrata con los cantantes Michael Jackson y Diana Ross. También había fotos de Epstein con los actores Chris Tucker y Kevin Spacey, e incluso de Epstein con el presentador de televisión Walter Cronkite. Pero ninguna de las fotos tenía pie de foto y no se daba ninguna explicación de por qué estaban juntos.

Los documentos más sustanciosos publicados hasta ahora mostraban que los fiscales federales tenían lo que parecía ser un caso sólido contra Epstein en 2007, pero nunca lo acusaron.

Reclutando menores de edad

Las transcripciones de las actuaciones del gran jurado, publicadas por primera vez, incluían el testimonio de agentes del FBI que describían las entrevistas que habían mantenido con varias niñas y mujeres jóvenes que afirmaban haber recibido dinero a cambio de realizar actos sexuales para Epstein. La más joven tenía 14 años y estaba en noveno grado.

PUBLICIDAD

Una de ellas contó a los investigadores que Epstein la había agredido sexualmente cuando ella se resistió inicialmente a sus insinuaciones durante un masaje.

Otra, que entonces tenía 21 años, testificó ante el gran jurado sobre cómo Epstein la había contratado cuando tenía 16 años para realizar masajes sexuales y cómo ella había reclutado a otras chicas para hacer lo mismo.

"Por cada chica que le traía, me daba 200 dólares", dijo. En su mayoría eran personas que conocía del instituto, dijo. "También les decía que, si eran menores de edad, mintieran y le dijeran que tenían 18 años".

Los documentos también contienen una transcripción de una entrevista que los abogados del Departamento de Justicia realizaron más de una década después al fiscal federal que supervisó el caso, Alexander Acosta, sobre su decisión final de no presentar cargos federales.

Acosta, que fue secretario de Trabajo durante el primer mandato de Trump, citó sus preocupaciones sobre si un jurado creería a las acusadoras de Epstein.

También dijo que el Departamento de Justicia podría haber sido más reacio a iniciar un proceso federal por un caso que se situaba en la frontera legal entre el tráfico sexual y la solicitud de prostitución, algo que suelen manejar los fiscales estatales.

"No digo que fuera la opinión correcta", añadió Acosta. También dijo que hoy en día el público probablemente vería a las sobrevivientes de otra manera.

"Ha habido muchos cambios en la culpabilización de las víctimas", dijo Acosta, quien renunció a su cargo luego de que la segunda detención de Epstein pusiera el foco en la manera cómo manejó el caso en Florida.

PUBLICIDAD

Vea también: