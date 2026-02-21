Noticias

Turista detenida por ICE alerta: jóvenes que viajen al Mundial podrían ser arrestados

Turista británica detenida por ICE pese a visa válida advierte no viajar a Estados Unidos con Donald Trump y teme arrestos de aficionados rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

picture
Por:N+ Univision y AP
Karen Newton, una británica de 65 años, que viajó con su esposo Bill a Estados Unidos en julio de 2025 para unas vacaciones de dos meses por varios estados y Canadá, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que su visa era válida, según contó a The Guardian.

Tras su experiencia, la mujer aconsejó a las personas que no vayan a Estados Unidos mientras Donald Trump es presidente, pues sugirió que hay un caos en el país y las detenciones de extranjeros parecen ser arbitrarias.

"No vayan, no con Trump al mando. Allí todo está totalmente fuera de control. No hay rendición de cuentas. Parece que no necesitan una razón para detenerlos", fue su mensaje en un extenso reportaje del medio británico sobre el caso

Newton igual manifestó su preocupación por quienes vayan al Mundial, pues advirtió que podrían enfrentar una situación parecida a la suya.

"Me preocupa que los jóvenes vayan al Mundial , de verdad. Me imagino a un grupo de jóvenes emborrachándose en un partido y siendo arrestados", previó.

"Podría verlos fácilmente terminar en el mismo lugar que yo. Encontrarían alguna razón para detenerlos. Si me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera", añadió.

¿Cómo fue el caso de la pareja británica?

Aunque sabía que algunos viajeros eran detenidos por autoridades migratorias, Karen Newton no imaginó que pudiera pasarle lo mismo. Su viaje transcurría con normalidad hasta el 26 de septiembre del año pasado, cuando al intentar cruzar a Canadá fueron rechazados porque la visa de su esposo Bill había expirado. La mujer tenía visa vigente.

Ambos fueron devueltos a Estados Unidos y detenidos. Aunque se ofrecieron a pagar sus vuelos de regreso, las autoridades no lo permitieron. Fueron esposados y trasladados a una estación fronteriza en Montana, donde permanecieron tres días en condiciones precarias, según acusó. A ella le informaron que era “culpable por asociación” y que había violado su visa de turista por ayudar a su esposo.

Les propusieron acogerse a un programa de “ autodeportación”, que implicaba renunciar a comparecer ante un juez y aceptar una posible prohibición de ingreso por hasta 10 años. Firmaron pensando que así regresarían pronto a casa. Sin embargo, ella fue trasladada a un centro de detención del ICE en Tacoma, Washington, donde permaneció seis semanas.

En el centro, administrado por una empresa privada, dijo que durmió durante un mes en el suelo de una celda. Según su relato a The Guardian, padeció falta de información, demoras, condiciones restrictivas y afectaciones físicas y emocionales. Asimismo, dijo que escuchó de guardias que existían incentivos económicos por detenciones, aunque el ICE negó que las bonificaciones dependan del número de arrestos.

Durante su encierro, hubo un cierre parcial del gobierno federal, lo que complicó gestiones consulares. Karen y su esposo intentaron obtener ayuda del consulado británico sin éxito. Finalmente, el 6 de noviembre fueron liberados y trasladados al aeropuerto para regresar al Reino Unido.

De vuelta en casa, enfrentaron consecuencias económicas y la pérdida de sus pertenencias confiscadas. Karen afirma que la experiencia cambió su percepción sobre la política migratoria en Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump, caracterizado por mayores detenciones y cuotas diarias de arrestos. El medio señala que en 2025 disminuyó el turismo internacional hacia Estados Unidos, con pérdidas millonarias para la industria.
