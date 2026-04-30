Accidente automovilístico

Tragedia en Luna de miel: ICE detiene a camionero indocumentado acusado de causar la muerte de una pareja en Oregón

Apenas habían transcurrido 16 días de su boda, cuando William Micah Carter y Jennifer Lynn Lower perdieron la vida en accidente automovilistico provocado por un inmigrante indocumentado de 32 años, Rajinder Kumar.

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Por:N+ Univision
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En una carretera de Oregón, el viaje de una pareja recién casada terminó en tragedia. Habían pasado apenas 16 días desde su boda cuando un camión de carga irrumpió en su camino. El impacto no solo apagó sus vidas; también abrió una historia que, meses después, sigue acumulando consecuencias.

Las víctimas fueron identificadas como William Micah Carter, de 25 años, y Jennifer Lynn Lower, de 24 años de edad, quienes estaban en plena luna de miel cuando ocurrió el choque en la autopista 20. El joven matrimonio quedó reducido a un expediente judicial y a la memoria de quienes los conocieron.

Imagen Major family funeral home

El conductor del camión, Rajinder Kumar, de 32 años, había ingresado a Estados Unidos sin documentos en 2022, según afirmó el Departamento de Seguridad Nacional.

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Fue acusado de homicidio involuntario tras el accidente y descrito por autoridades como resultado de una conducción temeraria.

Sin embargo, el caso dio un giro reciente. El pasado 22 de abril de 2026, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron luego de que fuera liberado semanas antes de una cárcel local, ante el apoyo de políticos de Oregon que “se negaron cooperar con ICE y liberaron a Kumar”, dijo el DHS.

Imagen DHS

Actualmente, el sujeto se encuentra detenido en el Centro de Procesamiento de ICE del Noreste de Tacoma, iniciando los trámites para su deportación.

Rajinder Kumar contaba con licencia de conducir comercial en California y según la subsecretaria interina Lauren Bis, cada que políticos de ciudades santuario liberan a una persona indocumentada “liberan a un peligroso inmigrante ilegal y criminal”, y exponiendo la vida de los estadounidenses.

Para la familia de William y Jennifer, los desacuerdos institucionales son lo menos relevante de esta tragedia, debido a una pérdida irreparable. La boda, los planes y los primeros días de matrimonio quedaron congelados en el tiempo.

El Departamento de Seguridad Nacional ha sido crítico con las decisiones locales que permitieron la liberación del conductor antes de su detención migratoria. En un comunicado, funcionarios señalaron que el hombre “nunca debió haber estado en libertad” tras el accidente fatal.

Y es que estas declaraciones reflejan una postura más amplia del gobierno federal en torno al endurecimiento de políticas migratorias y la cooperación entre agencias.

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El caso también ha generado inquietud en comunidades inmigrantes. Algunos sectores temen que la visibilidad del incidente refuerce medidas más estrictas o generalizaciones sobre trabajadores extranjeros, especialmente en industrias como el transporte.

La investigación judicial seguirá su curso, y el proceso migratorio del conductor avanzará en paralelo. Pero en el punto de partida todo permanece la ausencia de la pareja.

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