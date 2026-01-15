Recaudación de fondos para familia de Renee Nicole Good alcanzó $1.5 millones; fundación agradece la solidaridad
Una recaudación de fondos abierta tras la muerte de Renee Nicolee Good en Minneapolis a manos de un oficial de ICE recogió casi 1.5 milones de dólares para su viuda y familiares, antes de ser cerrada.
La muerte de Renee Nicole Good la semana pasada a manos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, no solo ha causado intensas protestas en esa ciudad y en otros estados, sino que también despertó un sentimiento de solidaridad entre miles de desconocidos hacia la familia de Good.
Una recaudación de fondos iniciada poco tiempo después del trágico suceso, que solicitaba ayuda para la viuda y la familia de Good, acumuló 1.49 millones de dólares en apenas un par de días, superando casi 30 veces su meta inicial de 50,000 dólares antes de que se bloqueara la recepción de más ayuda económica.
El reporte de la web GoFundMe indica que se hicieron más de 38,500 donaciones, con un donante anónimo entregando 50,000 dólares.
En un mensaje de la campaña benéfica, se pedía la ayuda de la gente.
Por favor, apoyen a la viuda y a la familia de Renee Good, que están lidiando con la devastadora pérdida de su esposa y madre. Renee era pura alegría, puro amor. La extrañaremos profundamente
Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.
Posteriormente, el 9 de enero cuando se alcanzó la extraordinaria cifra, el organizador de la campaña, Mattie Weiss, publicó un mensaje anunciando el cierre de las donaciones.
Gracias por su generosidad. Hemos cerrado esta campaña de GoFundMe y depositaremos los fondos en un fideicomiso para la familia. Si desea hacer una donación, le animamos a que apoye a otras personas necesitadas. Estamos muy agradecidos
El fátidico día del incidente entre Renne Good y el agente de ICE
Renee Good, de 37 años, murió el 7 de enero por los disparos de un oficial de ICE, durante la campaña antimigratoria de la administración Trump.
Un video grabado por transeúntes y publicado en las redes sociales muestra a un agente acercándose a su vehículo, exigiéndole que abra la puerta y agarrándola del tirador. Cuando ella comienza a avanzar, otro agente del ICE que se encuentra delante del vehículo saca su arma y dispara inmediatamente al menos dos tiros al vehículo a quemarropa.
Todo el incidente duró menos de 10 segundos, y según el Departamento de Seguridad Nacional, el agente actuó en defensa propia en un "acto de terrorismo doméstico".
El presidente Donald Trump amenazó el jueves con invocar la Ley de Insurrección de 1807 y desplegar tropas para sofocar las persistentes protestas contra los agentes federales, enviados a Minneapolis para hacer cumplir la dura política migratoria de su administración.