Renee Nicole Good Recaudación de fondos para familia de Renee Nicole Good alcanzó $1.5 millones; fundación agradece la solidaridad Una recaudación de fondos abierta tras la muerte de Renee Nicolee Good en Minneapolis a manos de un oficial de ICE recogió casi 1.5 milones de dólares para su viuda y familiares, antes de ser cerrada.

Video Familia de Renee Good contrata al mismo abogado que llevó el caso de George Floyd

La muerte de Renee Nicole Good la semana pasada a manos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, no solo ha causado intensas protestas en esa ciudad y en otros estados, sino que también despertó un sentimiento de solidaridad entre miles de desconocidos hacia la familia de Good.

Una recaudación de fondos iniciada poco tiempo después del trágico suceso, que solicitaba ayuda para la viuda y la familia de Good, acumuló 1.49 millones de dólares en apenas un par de días, superando casi 30 veces su meta inicial de 50,000 dólares antes de que se bloqueara la recepción de más ayuda económica.

El reporte de la web GoFundMe indica que se hicieron más de 38,500 donaciones, con un donante anónimo entregando 50,000 dólares.

En un mensaje de la campaña benéfica, se pedía la ayuda de la gente.

Por favor, apoyen a la viuda y a la familia de Renee Good, que están lidiando con la devastadora pérdida de su esposa y madre. Renee era pura alegría, puro amor. La extrañaremos profundamente

Posteriormente, el 9 de enero cuando se alcanzó la extraordinaria cifra, el organizador de la campaña, Mattie Weiss, publicó un mensaje anunciando el cierre de las donaciones.

Gracias por su generosidad. Hemos cerrado esta campaña de GoFundMe y depositaremos los fondos en un fideicomiso para la familia. Si desea hacer una donación, le animamos a que apoye a otras personas necesitadas. Estamos muy agradecidos

El fátidico día del incidente entre Renne Good y el agente de ICE

Renee Good, de 37 años, murió el 7 de enero por los disparos de un oficial de ICE, durante la campaña antimigratoria de la administración Trump.

Un video grabado por transeúntes y publicado en las redes sociales muestra a un agente acercándose a su vehículo, exigiéndole que abra la puerta y agarrándola del tirador. Cuando ella comienza a avanzar, otro agente del ICE que se encuentra delante del vehículo saca su arma y dispara inmediatamente al menos dos tiros al vehículo a quemarropa.

Todo el incidente duró menos de 10 segundos, y según el Departamento de Seguridad Nacional, el agente actuó en defensa propia en un "acto de terrorismo doméstico".