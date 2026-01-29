Donald Trump Trump interpone demanda millonaria contra el IRS y el Departamento del Tesoro por filtración de impuestos El Presidente, y miembros de su familia presentaron una demanda millonaria en contra del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y del Departamento del Tesoro de EEUU.

Donald Trump, y su familia presentaron una demanda millonaria en contra del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y del Departamento del Tesoro de EEUU, ¿cuál es la razón? Te explicamos.

La demanda del Presidente es bajo el argumento de que no tomaron las medidas necesarias para evitar que un exempleado del IRS revelara ilegalmente ante medios de comunicación sus declaraciones de impuestos, y de su familia.

La demanda que presentó es por 10 mil millones de dólares.