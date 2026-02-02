Trump anuncia acuerdo comercial con India: Revelan detalles para bajar aranceles

El presidente Donald Trump , anunció este lunes 2 de febrero de 2026, haber alcanzado un acuerdo comercial con India que estipula una reducción de los aranceles del 25 % al 18 % a los productos indios que entran en Estados Unidos.

El anuncio de Trump se dio luego de que hablara con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien según el mandatario americano "aceptó dejar de comprar petróleo ruso" y se comprometió a adquirir más a Estados Unidos y, "eventualmente, a Venezuela", aseguró el presidente estadounidense en su red social Truth Social.