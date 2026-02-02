Colombia

Petro llega a Washington para reunión con Trump: Este es el mensaje del presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este lunes a Washington para su reunión mañana con Donald Trump

Video Iglesia en Colombia rechaza dichos de Petro sobre Jesús: "Su nombre es Santo y exige respeto"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este lunes 2 de febrero de 2026 a Washington DC, para su reunión mañana con Donald Trump. Antes de iniciar su viaje, el mandatario latinoamericano publicó un mensaje en sus redes sociales.

Mañana se espera que Petro y Trumo tengan la primera reunión cara a cara desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato al frente de la administración de Estados Unidos.

El mensaje de Petro antes de reunión con Trump

El domingo 1 defebrero de 2026, Gustavo Petro publicó un mensaje en sus redes sociales, antes de su viaje a Estados Unidos para reunirse en Washington con Donald Trump.

Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reuna con Trump. Que se llene de afectos, cultura y amor la plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas públicas del país.
Gustavo Petro, presidente de Colombia

