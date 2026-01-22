Noticias

Trump retira invitación para que Canadá se una a su Junta de la Paz luego de dichos de Carney

El mandatario estadounidense envió una carta al primer ministro canadiense Mark Carney en la que le comunicó el retiro de la invitación.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Video ¿Podría la Junta de Paz debilitar a Naciones Unidas? Análisis en N+ Univision

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves 22 de enero de 2026 la invitación para que Canadá se una a su Junta de la Paz.

Vía Truth Social, el mandatario estadounidense envió una carta al primer ministro canadiense Mark Carney en la que le comunicó el retiro de la invitación.

Por la presente, le comunico que la Junta de la Paz retira su invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Davos enfrenta a Trump y Carney

El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió este jueves al comentario del presidente estadounidense de que “Canadá vive gracias a Estados Unidos” diciendo que su país prospera gracias a los valores canadienses.

Carney dijo que Canadá puede mostrar al mundo que el futuro no tiene por qué ser autocrático después de regresar de Davos, donde pronunció un discurso que generó amplia atención.

En el Foro Económico Mundial de Davos, Carney condenó la coerción de las grandes potencias sobre los países más pequeños sin mencionar el nombre de Trump.

Trump presenta su Junta de Paz

El líder republicano presentó hoy su Junta de Paz para encabezar los esfuerzos de mantenimiento del alto fuego en la guerra entre Israel y Hamás, insistiendo en que “todos quieren formar parte” de este organismo que, en sus palabras, podría llegar a rivalizar con Naciones Unidas, a pesar de que muchos aliados de Washington han optado por no participar.

En un discurso en el Foro Económico Mundial, Trump trató de impulsar su proyecto para trazar el futuro de la Franja de Gaza, devastada por la guerra, que esta semana ha quedado eclipsado primero por sus amenazas de hacerse con el control de Groenlandia y luego por una dramática renuncia a la propuesta.

NoticiasDonald TrumpEstados UnidosCanadá

